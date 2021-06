Arsenal s’apprête à faire une offre pour Ruben Neves, star des Wolves, évaluée à 40 millions de livres sterling, en remplacement de Granit Xhaka, et les liens de transfert “ne surprennent pas” son coéquipier portugais Jose Fonte

Jose Fonte n’est “pas surpris” de voir Ruben Neves lié à un transfert d’argent à Arsenal.

Les Gunners ont identifié le milieu de terrain des Wolves comme remplaçant de Granit Xhaka, qui devrait rejoindre la Roma pour 20 millions de livres sterling.

.

Neves est évalué à environ 40 millions de livres sterling par Wolves

Le Telegraph affirme qu’Arsenal se prépare à soumissionner pour Neves avec les Wolves exigeant des frais minimum de 40 millions de livres sterling pour le joueur de 24 ans.

Neves jouera aux côtés de Fonte à l’Euro 2020, et le défenseur portugais et lillois ne tarit pas d’éloges sur son coéquipier.

Fonte, nouveau vainqueur de la Ligue 1 et champion en titre de l’Euro, a déclaré à White et Jordan sur talkSPORT : « Ruben est un grand et jeune joueur. Nous ne pouvons pas oublier qu’il est encore un jeune joueur.

« Il s’en sort très bien depuis qu’il est arrivé en Angleterre. Je ne peux pas dire que je suis surpris [about the links to Arsenal] en raison de la qualité dont il dispose et de sa plage de passes sans pareille.

.

Mais Ruben Neves a publié une réponse instantanée

. – .

Xhaka devrait quitter Arsenal après cinq ans aux Emirats pour rejoindre Jose Mourinho à Rome

« Il peut marquer des buts en dehors de la surface. Il est très intelligent. Je ne suis pas surpris qu’il s’intéresse à lui.

Neves a fait 176 apparitions depuis qu’il a rejoint les Wolves pour 15,8 millions de livres sterling depuis Porto.

Pendant ce temps, le joueur de 24 ans a remporté une promotion en Premier League et a aidé son équipe à atteindre deux septièmes places dans l’élite.

.

Fonte connaît bien Neves depuis leur temps avec le Portugal

Les loups semblent également prêts à nommer l’entraîneur portugais Bruno Lage comme nouveau manager après le départ de Nuno Espirito Santo.

Lage a dirigé Benfica pour la dernière fois et a remporté le titre de Primeira Liga en 2018/19.

Et Fonte insiste sur le fait que le nouveau patron sera en mesure de faire face à la pression et aux exigences de la Premier League.

Le défenseur lillois a déclaré : « Il a fait du bon travail à Benfica avec les jeunes.

.

Lage a remporté le titre portugais de première division avec Benfica lors de la saison 2018/19

« C’est un responsable qualité. Il a remporté le titre à Benfica, il a une bonne philosophie et de bonnes idées.

“Il aime jouer au football. Il n’a pas peur de donner des opportunités aux jeunes garçons.

« Ça va être intéressant de voir s’il peut réussir, mais il a déjà montré qu’il peut gérer la pression car au Portugal, si vous dirigez Benfica, vous allez avoir de la pression et vous allez devoir y faire face.

« Il l’a très bien fait. C’est un grand défi pour lui.