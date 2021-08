Arsenal ” se verra proposer Philippe Coutinho dans l’offre de Barcelone pour Pierre-Emerick Aubameyang ” alors que les Gunners mettaient en garde contre une autre situation comme Mesut Ozil

in

Barcelone serait intéressé par le capitaine d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang cet été et pourrait proposer Philippe Coutinho dans le cadre de sa candidature.

On pense qu’Arsenal envisage l’avenir d’Aubameyang en raison d’inquiétudes concernant la forme de but de l’attaquant.

Aubameyang n’a pas réussi à marquer en six matches de pré-saison pour Arsenal

Coutinho a raté la majeure partie de la saison dernière avec une blessure

Le joueur de 32 ans a signé un contrat lucratif de 350 000 £ par semaine il y a seulement un an – mais ses niveaux de performance ont considérablement baissé au cours de cette période.

Coutinho, 29 ans, n’est pas non plus recherché par son club, et le Barça est prêt à abandonner sa signature record après trois années difficiles depuis son arrivée de Liverpool.

Sky Sports News rapporte que les géants espagnols sont prêts à utiliser l’ancienne star de la Premier League dans le cadre de leur offre de signer Aubameyang.

C’est un échange qui a certainement du sens, Arsenal n’ayant jusqu’à présent pas réussi à recruter les milieux de terrain créatifs Martin Odegaard et James Maddison, tandis que le Barça a besoin d’un attaquant pour couvrir le blessé Sergio Aguero.

Mais les Catalans sont en grande difficulté financière – et les liens avec une star aussi bien payée sont une surprise.

La sortie choc de Messi au Barca était le résultat de dépenses incompétentes

Barcelone n’a pas pu conclure un nouveau contrat avec Lionel Messi en raison d’un grave déséquilibre entre les salaires et les revenus des joueurs, tandis que Gerard Pique a récemment dû accepter une baisse de salaire afin que de nouvelles signatures puissent être enregistrées avec la Liga.

Le président Joan Laporta a récemment révélé que le Barca avait une dette de 1,35 milliard d’euros – et le salaire actuel d’Aubameyang est plus du double de celui de Coutinho.

L’international gabonais pourrait être invité à prendre une importante déduction de salaire pour rejoindre l’équipe du Camp Nou, et Arsenal n’aura qu’eux-mêmes à blâmer s’il décide de rester sur son coûteux contrat Emirates.

Mesut Ozil était tristement célèbre avec 350 000 £ par semaine alors qu’il était exilé de l’équipe pendant des mois avant d’accepter finalement un paiement massif pour rejoindre Fenerbahce.

Le temps d’Ozil à Arsenal a tourné au vinaigre

Dans les mois qui ont suivi, Arsenal a toujours conclu des accords lucratifs à long terme avec Willian et Aubameyang, tous deux dans la trentaine.

Avec encore deux ans à courir sur ces deux contrats, les Gunners pourraient voir l’histoire se répéter avec une autre star vieillissante, n’ayant pas tiré les leçons de la débâcle d’Ozil.

“À l’époque, Aubameyang jouait très bien, ils ont donc dû lui donner le nouveau contrat”, a déclaré l’ancien attaquant de Premier League Darren Bent à talkSPORT.

« Vous avez vu que ça commençait à tourner un peu au vinaigre la saison dernière. Je crains juste que nous ayons une autre situation avec Ozil.

