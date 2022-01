Arsenal s’effondre en trois minutes folles contre Man City alors que les Gunners à dix gaspillent les «meilleures 45 minutes de la saison» pour perdre 2-1 contre les champions de Premier League

Arsenal était coupable d’avoir » perdu la tête » et a été choqué par un but dans les arrêts de jeu de Manchester City qui a remporté une victoire 2-1 dans un match époustouflant pour le coup d’envoi de 2022.

La performance des Gunners en première mi-temps a été décrite comme «la meilleure que nous ayons jamais vue» contre les champions de Premier League, alors que Bukayo Saka a marqué un brillant but en échappée pour donner aux hôtes une avance à la mi-temps.

Le travail acharné d’Arsenal a été annulé par un carton rouge inutile de Gabriel

C’était pleinement mérité après 45 minutes qui ont vu City harcelé, pressé et secoué comme ils ne l’avaient pas été cette saison, alors qu’ils entraient dans le match avec une avance de 11 points en tête du classement.

Mais tout s’est effondré après la pause dans une période de trois minutes assez folle, qui a vu Arsenal concéder un penalty, rater une gardienne puis faire expulser un homme.

Granit Xhaka a de nouveau été au centre de l’effondrement alors qu’il a été tourné dans la surface par Bernardo Silva, puis a entraîné l’as de City dans la surface de réparation.

Riyad Mahrez est intervenu pour retirer le coup d’envoi, dans un cadeau d’adieu à son club avant le départ de l’Algérien pour la Coupe d’Afrique des Nations.

Arsenal n’était pas satisfait de la décision de pénalité, cependant, avec Xhaka, le capitaine remplaçant Alexandre Lacazette et le défenseur central Gabriel furieux contre l’arbitre.

Tout a si bien commencé pour Arsenal alors que Saka a trouvé le coin devant un Ederson impuissant

Gabriel a reçu un carton jaune pour ses protestations, et quelques instants plus tard, il a de nouveau été réservé après un moment de folie à sang rouge.

Les Gunners venaient d’être sur le point de revenir en tête – le vif Gabriel Martinelli tirant de manière choquante avec le but à sa merci après une confusion à l’arrière de City.

Nathan Ake a été contraint de dégager le ballon de sa ligne après que Ruben Diaz a accidentellement dirigé le ballon sur son propre gardien lors d’une tentative de passe en arrière. Martinelli a bondi, mais son tir maladroit a décollé du poteau.

Ensuite, l’attention s’est immédiatement tournée vers le point central, avec des rediffusions montrant Gabriel en train de battre l’attaquant de City Gabriel Jesus dans la préparation de l’échec des Gunners.

Cela a vu le Brésilien expulsé, quelques minutes seulement après avoir été réservé pour ses protestations sur penalty.

Rodri a dirigé les célébrations folles de Man City après son dernier vainqueur, avec des huées des fans d’Arsenal

Le reste du match a maintenu son sentiment chaotique et, lorsqu’il est apparu que les points seraient partagés, Rodri a intensifié les six minutes de temps d’arrêt pour offrir à City une victoire tardive, tardive.

Cela a fait 11 victoires consécutives en Premier League pour les champions en titre, qui comptent 11 points d’avance en tête du classement avant que les rivaux du titre Chelsea et Liverpool ne s’affrontent dimanche.

Mais on se souviendra de ce match pour Arsenal qui l’a jeté après leur scintillement en première mi-temps, avec le manager isolant Mikel Arteta susceptible de s’arracher les cheveux alors qu’il regardait le match à domicile.

