Arsenal sera la “risée de la Premier League” s’il perd contre Norwich après la pause internationale alors que la pression augmente sur Mikel Arteta

Arsenal pourrait devenir la “risée de la Premier League” s’il ne remporte pas sa prochaine série de matches après la trêve internationale.

La pression est extrêmement forte sur le manager Mikel Arteta après le pire départ des Gunners en 128 ans d’histoire de la ligue, n’ayant pas gagné ni même marqué lors de leurs deux premiers matches de la saison.

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, subit plus de pression. #ArtetaOut était à la mode lors de leur match contre Chelsea

Arsenal a commencé la campagne avec un résultat et une performance embarrassants contre Brentford, qui a été qualifié de «faible et pathétique» par la légende de Liverpool Jamie Carragher.

Cela ne s’est pas amélioré lors de leur deuxième match de la saison car ils ont été facilement retournés par Chelsea et leur nouvel attaquant «dominant» de 97,5 millions de livres sterling Romelu Lukaku.

L’Espagnol est maintenant dans une course pour sauver son emploi et, selon les informations, il compte cinq matches qui le mèneront jusqu’à la deuxième pause internationale en octobre pour s’assurer qu’il reste dans l’abri d’Arsenal.

D’ici là, son équipe fait face à un voyage intimidant chez les champions de Premier League Manchester City, qui est ensuite suivi de matchs contre Norwich City, Burnley, Tottenham Hotspur et Brighton.

Arteta subit une immense pression pour conserver son emploi et n’a que cinq matchs de Premier League pour le faire

S’exprimant sur talkSPORT, l’ancien attaquant d’Aston Villa Gabriel Agbonlahor a déclaré qu’Arsenal “deviendrait la risée de la Premier League”.

“Je pense que le conseil d’administration d’Arsenal serait juste avec lui. Ils regarderont le Brentford [game] et dire mauvaise performance.

“Chelsea n’est pas une excellente performance, mais ils ont montré un peu de combat en seconde période, ils auraient pu perdre cinq-six à zéro mais ils ont maintenu le score à 2-0.

“Ils verront Man City, ils voudront voir l’équipe jouer pour Arsenal jouer pour le manager dans ce match.

« Ensuite, c’est Norwich, Burnley, Spurs et Brighton. Ils vont les regarder quatre matchs et penser, d’accord, alors nous devons gagner le match de Norwich, nous devons battre Burnley, ils feront un match nul contre les Spurs peut-être un match nul contre Brighton.

«Ils doivent montrer dans ce match de Norwich qu’ils doivent le gagner, c’est une victoire incontournable. Pour moi, s’ils ne gagnent pas ce match, je me débarrasserais de lui là-bas.

“Si Norwich vient vous livrer, c’est comme si Arsenal était la risée de la Premier League.”

Arsenal a subi un début d’horreur pour la nouvelle saison de Premier League avec deux mauvaises défaites contre Brentford et Chelsea et le temps presse pour que les joueurs sauvent le travail d’Arteta

Un ciel nuageux se profile certainement au-dessus des Émirats et il pourrait devenir encore plus sombre au cours des prochaines semaines.

Cela étant dit, les choses en dehors du terrain semblent être ensoleillées avec le travail que le club a fait sur le marché des transferts.

Les entrées ont été abondantes et rapides avec Arteta et le directeur sportif Edu travaillant sans relâche pour attirer cinq nouveaux joueurs.

Les dépenses ont également été importantes avec le départ de David Luiz à la fin de la saison dernière, Lucas Torreira sur le point de rejoindre la Fiorentina et Willian sur le point de revenir au Brésil dans le club des Corinthians.

Alors que les nouvelles en dehors du terrain ont été positives, les choses sur le terrain doivent suivre rapidement car Arteta est dans une course contre la montre pour sauver son emploi.