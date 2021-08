Arsenal signe Toni Lima, découvreur de Neymar et Coutinho en Europe

in

17/08/2021 à 21h40 CEST

Arsenal a recruté Toni Lima pour son service de recrutement. L’ancien international andorran est l’un des recruteurs les plus prestigieux au niveau international et sa carrière dans des clubs comme Manchester United ou l’Inter Milan le soutient. Lima, en effet, a été le découvreur pour le marché européen de personnalités telles que Neymar ou Coutinho, qu’il a aidé à débarquer à l’Espanyol en prêt de l’Inter.

Maintenant, il entame une nouvelle étape à Arsenal après avoir quitté Alavés, où il était responsable de la zone internationale du secrétariat technique du complexe de Vitoria. Alors qu’il lui restait un an de plus à son contrat, il a décidé de mettre fin pour des raisons personnelles, bien que les offres lui soient parvenues très vite et qu’il ait fini par accepter celle des « canonniers ». Ce sera sa deuxième expérience dans le football anglais, même s’il sera chargé de contrôler le marché espagnol.

Il sera sous le commandement d’Edu Gaspar, un ancien footballeur brésilien qui a joué pour les Corinthians, Valence et Arsenal en tant que milieu de terrain. Grand connaisseur du football brésilien, son opinion sur les nouvelles stars du pays est toujours très appréciée par les dirigeants sportifs des clubs dans lesquels il a travaillé. Il entame désormais une nouvelle étape à Londres, l’avant-dernière étape d’une carrière au plus haut niveau.