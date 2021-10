Arsenal s’installe sur la cible de l’attaquant de Prem pour prouver que la tactique d’Arteta a raison

Arsenal devrait installer un tueur à gages de Premier League comme cible principale des attaquants, et les attributs qu’il apporterait conviendraient au système de Mikel Arteta comme un gant, selon un rapport.

Les Gunners sont sur le point de subir une mini refonte dans leurs rangs avancés au cours des prochains mois. Alexandre Lacazette et Eddie Nketiah sont tous deux dans les dernières années de leur contrat aux Emirats. Certes, dans le cas de Lcaazette, un nouveau contrat semble peu probable.

Pierre-Emerick Aubameyang a montré des signes de renouveau cette saison. Mais à 32 ans, même le tireur d’élite autrefois mortel sera finalement éliminé.

En tant que tel, un récent rapport de The Sun a indiqué Arsenal recherchent à l’intérieur de la Premier League leur prochain avant-centre.

Dominic Calvert-Lewin d’Everton et Ollie Watkins d’Aston Villa ont été vérifiés. Les deux attaquants correspondraient aux nouveaux critères de transfert d’Arsenal étant au début de la vingtaine avec leurs meilleures années à venir.

Maintenant, Football London insiste sur le fait que c’est Calvert-Lewin qui se hissera au sommet de sa liste de courses.

Ils déclarent » qu’il est prévu que le candidat numéro un » sur la liste restreinte du club soit Calvert-Lewin.

Expliquant pourquoi, le point de vente détaille plusieurs façons dont l’avant-centre longiligne convient au style de Mikel Arteta.

Premièrement, Calvert-Lewin est connu pour être mortel dans les airs. C’est quelque chose qu’Arsenal pourrait exploiter étant donné qu’ils ont fourni le troisième plus grand nombre de centres en Premier League la saison dernière lors de la première année complète à la tête d’Arteta.

De plus, Calvert-Lewin est à l’aise pour jouer en solo à l’avant et ses prouesses physiques et son jeu de hold-up aident à tirer le meilleur de ceux qui l’entourent. C’est quelque chose qui pourrait profiter à Emile Smith Rowe et Bukayo Saka en particulier.

Bien qu’il puisse être installé comme leur cible n ° 1, il est reconnu qu’un accord devrait probablement attendre l’été prochain.

C’est à ce moment-là que les difficultés commenceront, étant donné qu’Everton sera extrêmement réticent à se séparer de son talisman.

Arsenal n’a pas l’impression de « grand club » – Ben White

Pendant ce temps, le défenseur d’Arsenal Ben White a déclaré qu’il avait appris à apprécier l’art de défendre et de garder les draps propres depuis son transfert estival.

S’adressant à Sky Sports News, l’international anglais a expliqué sa progression dans le nord de Londres.

« Le premier match ne s’est pas très bien passé », a déclaré White. « Ensuite, j’ai eu Covid et j’ai raté deux matchs. Ensuite, nous étions directement de retour et c’est là que nous avons ramassé.

White a peut-être déménagé à Londres pour 50 millions de livres sterling, mais il n’avait pas l’impression de déménager dans un grand club.

« Je ne pense pas que m’adapter à un grand club [was a reason for my slow start], » il ajouta.

« Je n’avais pas l’impression d’être dans un grand club quand je suis arrivé ici. Tout le monde est si gentil et accueillant.

