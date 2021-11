Arsenal souhaite un deuxième coup sur Bologne pour la star qui est un « homme du marché des transferts pour l’été prochain »

Arsenal a jeté son dévolu sur un transfert pour l’ancien coéquipier de Takehiro Tomiyasu, selon un rapport en Italie.

L’arrivée de Tomiyasu de Bologne cet été pour un montant de 10,8 millions de livres sterling s’est avérée être un coup de maître. L’arrière droit n’a pas connu la défaite en Premier League et son entrée dans l’équipe a coïncidé avec une amélioration de la forme.

Lors de ses huit départs, il a remporté six matchs et fait match nul deux fois et telle a été sa transition sans heurts en Premier League, Mikel Arteta vise l’un de ses anciens copains de Bologne.

Le milieu de terrain Mattias Svanberg impressionne actuellement en Serie A et est désormais une cible pour les Gunners. C’est selon Il Resto del Carlino,qui disent aussi que l’Inter, Naples, Milan sont intéressés par le joueur de 22 ans.

Comme Tomiyasu, Svanberg est un homme en forme avec deux buts et une passe décisive cette saison.

Svanberg a été sélectionné 13 fois par la Suède et a participé à sa victoire 2-1 contre l’Ouzbékistan en septembre. Il a fait l’équipe de l’Euro 2020 mais n’a participé à aucun match.

Bologne accorde une grande importance à Svanberg et tente désespérément de prolonger son contrat, qui expire en 2023.

La source insiste sur le fait qu’il « est un homme du marché des transferts pour l’été prochain ». Mais le club espère conclure un accord à plus long terme pour protéger la valeur montante du joueur.

Selon le rapport, Bologne a accepté de prolonger le contrat du joueur d’un an, jusqu’au 30 juin 2024. Le club voulait un accord jusqu’en 2025, mais les représentants de Svanberg l’ont refusé. Au lieu de cela, il devrait signer une prolongation d’un an, ce qui lui permettra de doubler son salaire actuel de 500 000 € à 1 million d’euros net, plus des bonus.

Prix ​​​​de 15 millions d’euros pour Svanberg

Il n’y aura pas non plus de clause libératoire dans son contrat. Les deux parties seront heureuses que le club protège immédiatement sa valeur et que Svanberg obtienne une grosse augmentation de salaire.

Arteta est censé regarder Svanberg alors qu’il vise à donner un coup de pouce à son milieu de terrain. Et le succès de Tomiyasu aux Emirats sera sans aucun doute un gros plus pour tout accord pour Svanberg.

Tomiyasu et Svanberg ont joué côte à côte pendant deux ans en Italie et Arteta demandera sans aucun doute à l’international japonais des informations générales sur Svanberg.

L’Inter Milan et l’AC Milan ont été présentés comme de grands prétendants pour Svanberg le mois dernier, transfermarketweb affirmant que les frais seraient de l’ordre de 15 millions d’euros.

