Arsenal soumet une offre pour le remplaçant potentiel de Thomas Partey Danilo

Arsenal a soumis une offre pour un milieu de terrain alors qu’il cherche à trouver un remplaçant en janvier pour Thomas Partey, selon les rapports.

Partey, 28 ans, a déménagé aux Émirats en octobre 2020 pour 45 millions de livres sterling. Il a mis du temps à faire de son mieux mais a été impressionnant lors de la reprise de forme du club au cours des derniers mois.

Le milieu de terrain central sera indisponible pour plusieurs matches en janvier en raison de la Coupe d’Afrique des Nations. Il représentera le Ghana alors que les Black Stars cherchent à viser leur longue attente pour le trophée, qui remonte à 1982.

Le patron des Gunners, Mikel Arteta, devrait pouvoir compter sur Granit Xhaka et Albert Sambi Lokonga pour débuter au milieu de terrain. Mais avec Mohamed Elneny aussi à la CAN et Ainsley Maitland-Niles rejoint la Roma en prêt, un remplaçant pour Partey pourrait être amené.

Sport Witness, citant des informations en provenance du Brésil, affirme qu’Arsenal a lancé une offre dans le but de résoudre le problème.

Ils ont apparemment mis 20 millions d’euros (16,7 millions de livres sterling) sur la table pour décrocher la star de Palmeiras, Danilo. Il n’a que 20 ans mais réalise de belles performances en Serie A brésilienne.

La clause libératoire de Danilo s’élève à 86 millions de livres sterling, mais les Gunners estiment qu’ils peuvent obtenir sa signature pour bien moins que cela.

Palmeiras, cependant, veut garder le joueur jusqu’à la fin de la campagne. Cela signifie qu’Arsenal devra peut-être revenir avec une offre améliorée pour arracher Danilo en janvier.

La star salvadorienne a disputé 83 matches avec Palmeiras jusqu’à présent, inscrivant cinq buts et cinq passes décisives. Il fait également partie de l’équipe U20 du Brésil.

Un regard sur les managers qui se sont retirés après les défaites de la FA Cup

« Nous sommes vigilants » – Arteta sur les plans de l’attaquant d’Arsenal

Pendant ce temps, Arteta a parlé de la recherche d’un nouvel attaquant par Arsenal.

Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette pourraient partir cette année, forçant la tenue du nord de Londres à agir.

Dusan Vlahovic, Alexander Isak et Dominic Calvert-Lewin sont tous dans leur ligne de mire.

Sur la capture potentielle de Vlahovic de la Fiorentina, Arteta a déclaré aux journalistes: « Je pense qu’avec la quantité de choses et la façon dont nous voulons faire évoluer l’équipe, nous devons maximiser chaque fenêtre de différentes manières et nous sommes vigilants.

« Edu et son équipe travaillent très dur, car nous savons exactement ce que nous devons faire.

« Si nous pouvons accomplir cela en janvier ou en été, c’est une question différente. C’est lié à d’autres trucs.

« Si c’est le bon joueur et que nous pouvons nous le permettre, et que nous pouvons faire ce que nous voulons faire, nous en discuterons. Nous prendrons la meilleure décision possible. Nous sommes ouverts. »

LIRE LA SUITE: Un homme oublié d’Arsenal obtient une opportunité de transfert tentante avec les champions de la ligue