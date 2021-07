Arsenal soumet une troisième offre pour signer Ben White de Brighton

Arsenal a fait une nouvelle tentative pour signer Ben White de Brighton (.)

Arsenal a soumis une troisième offre pour signer le défenseur central de Brighton Ben White d’une valeur de 54 millions de livres sterling, selon les rapports.

Les Gunners ont déjà vu leurs deux offres d’ouverture pour le joueur de 23 ans rejetées par Brighton, dont une d’une valeur de 42 millions de livres sterling à l’avance plus 4 millions de livres sterling supplémentaires en compléments.

Everton est également entré dans la course pour signer White et a indiqué qu’il était prêt à améliorer l’offre d’Arsenal en offrant une garantie de 50 millions de livres sterling ainsi que 5 millions de livres supplémentaires de bonus.

Selon le podcast de la fenêtre de transfert, Arsenal a maintenant révisé son offre et sa troisième offre consiste en un paiement garanti d’avance de 48 millions de livres sterling, plus 6 millions de livres sterling de modules complémentaires liés aux performances que les Gunners considèrent comme « réalisables ».

Brighton, qui demande un minimum de 50 millions de livres sterling pour White, n’a pas encore répondu à l’offre améliorée d’Arsenal, qui a été soumise cette semaine.

Le rapport affirme également que le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, pousse personnellement le club à signer White car il considère l’international anglais comme un “futur capitaine” pour les Gunners.



Everton a également rivalisé avec Arsenal dans la course pour signer Ben White (.)

Manchester City, Chelsea et Manchester United ont également manifesté leur intérêt pour la signature de White mais n’ont pas encore soumis d’offre.

S’exprimant lors de la campagne anglaise de l’Euro 2020, White était catégorique sur le fait qu’il ne s’attarderait pas sur les spéculations sur son avenir.

“C’est bien, cela s’est produit beaucoup au cours des deux dernières années, il y a eu beaucoup de bruit”, a déclaré White à talkSPORT.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait parlé des rumeurs à ses coéquipiers, White a répondu: “Pas vraiment.

« Vous ne savez pas ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas. Donc ça ne sert à rien d’en parler.

