Un expert a dit à Arsenal de débarquer une « centrale électrique » afin qu’ils puissent remplacer une signature estivale décevante.

Les Gunners semblaient avoir une fenêtre de transfert réussie, avec six joueurs passionnants arrivant pour un total d’environ 147 millions de livres sterling. Les stars anglaises Ben White et Aaron Ramsdale ont tous deux rejoint et semblent prêts à créer un solide partenariat défensif.

L’arrière droit de 16 millions de livres sterling Takehiro Tomiyasu fait un travail efficace pour remplacer Hector Bellerin, tandis que Nuno Tavares semble avoir un bel avenir de l’autre côté de la défense.

Au milieu de terrain, Arsenal a fait appel à l’ancien prêteur Martin Odegaard pour 30 millions de livres sterling et au talent belge Albert Sambi Lokonga.

Cependant, ce dernier n’a pas encore pleinement convaincu le manager Mikel Arteta. Il a présenté un affichage inférieur à la normale lors du mauling 4-0 de Liverpool. Cela l’a vu sortir pour Ainsley Maitland-Niles à la 53e minute.

L’ancien homme d’Arsenal, Kevin Campbell, estime que les Gunners devraient faire appel à Renato Sanches en remplacement de Lokonga.

Il a déclaré à Football Insider: « Je pense qu’il serait très bon s’ils pouvaient le faire entrer.

« Il souffre de blessures mais il est encore jeune. C’est une puissance dans ce milieu de terrain – il peut ramasser le ballon, courir, il peut tirer, il peut créer.

« Avoir cette puissance au milieu de terrain peut faire une énorme différence. Aucun manque de respect envers lui mais contre Liverpool, par exemple, Sambi Lokonga a été enlevé par Arteta pour le sauver. Il se faisait voler à maintes reprises dans ce milieu de terrain.

« Peut-être qu’il faut un peu plus d’expérience là-dedans, et Sanches l’apporterait.

« Il y a une grande opportunité pour Arsenal – ils sont toujours cinquièmes du classement. Ils essaieront d’améliorer le haut du terrain et de pousser pour ces quatre premières places. »

L’objectif d’Arsenal à venir avec un prix de 35 millions d’euros

Cependant, Sanches ne sera pas bon marché. Les champions de France Lille veulent 35 millions d’euros (30 millions de livres sterling) pour les services de l’international portugais. Cela leur donnera les fonds nécessaires pour décrocher un remplaçant décent au milieu de terrain.

Les performances impressionnantes de Sanches en Ligue 1 l’ont vu émerger sur la liste de souhaits de Newcastle. Des rapports récents affirment que les Magpies sont se prépare à surpasser Milan pour le joueur de 24 ans.

L’équipe d’Eddie Howe est prête à mettre un paquet financier important sur la table, ce que Milan ne peut égaler. Cela signifie qu’Arsenal devra être intelligent s’il veut exaucer les souhaits de Campbell.

Sanches a joué 29 fois la saison dernière alors que Lille a remporté le titre français avec 83 points.

