Arsenal subit un coup de blessure lors d’un match amical contre Chelsea alors que Thomas Partey boite et pourrait mettre en doute le transfert de Granit Xhaka à Rome alors que la star suisse marque

Le Qatari Mutaz Essa Barshim et l’Italien Gianmarco Tamberi ont partagé dimanche l’un des moments les plus réconfortants des Jeux de Tokyo 2020 lorsque les deux sauteurs en hauteur ont décidé de partager la médaille d’or au lieu de faire un barrage pour déclarer un seul vainqueur. Barshim et Tamberi ont été attachés après avoir […] More