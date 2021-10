Arsenal subit un coup de maladie alors que Ben White continue de lutter contre un bug et Mikel Arteta révèle que les Gunners pourraient se passer de «quelques» joueurs à Leicester

Ben White est un doute pour le voyage d’Arsenal à Leicester samedi alors que de nombreux joueurs des Gunners continuent de lutter contre la maladie.

Un bug a exclu Pablo Mari de la victoire en Coupe Carabao contre Leeds et White a été contraint de se retirer du match pour cause de maladie.

.

Les blancs souffraient d’une maladie avant le match et n’ont pas encore complètement récupéré

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a révélé que White ne s’était pas entraîné depuis mardi et que le défenseur des Gunners est l’un des nombreux doutes pour l’affrontement de samedi en Premier League contre les Foxes – EN DIRECT et EXCLUSIF sur talkSPORT.

«C’était un peu la maladie, des maux de ventre et des trucs comme ça. Espérons que tout le monde ira bien », a déclaré Arteta.

« Il [White] ne s’est pas encore entraîné, nous devrons donc attendre et voir comment il se sent et prendre la décision ensuite.

« Quelques-uns n’ont pas pu s’entraîner et nous avons également pris quelques coups dans le match contre Leeds, j’espère que nous aurons de meilleures nouvelles. »

Les blancs seraient un gros raté pour Arsenal après être devenu un acteur clé de leur série de huit matches sans défaite.

.

Gabriel et White ont renforcé la défense d’Arsenal

Le défenseur anglais, signé de Brighton pour 50 millions de livres sterling, a déjà formé un partenariat solide avec Gabriel quelques mois après son arrivée aux Emirats.

Arteta a ajouté : « Nous avons différentes options mais nous voulions évidemment recruter quelqu’un qui pourrait tout de suite, naturellement, s’adapter à la façon dont nous voulons jouer.

« Ben avait toutes les qualités que nous recherchions, il est heureux de défendre dans les espaces ouverts, il est vraiment bon en duel, il a une énorme personnalité à jouer lorsque nous exigeons de faire le processus avec le ballon contre différents types de presse.

« Il a la colère, j’ai aussi beaucoup aimé son personnage quand je l’ai rencontré et c’est à ce moment-là que nous avons pris la décision de le signer. »

Branchez-vous samedi sur talkSPORT pour un commentaire EN DIRECT de Leicester vs Arsenal – coup d’envoi à 12h30