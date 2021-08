Arsenal subit un coup dur alors que la nouvelle signature de 50 millions de livres sterling de Ben White «malaise» et manquera le choc de Chelsea en Premier League

in

Ben White manquera le choc d’Arsenal en Premier League avec Chelsea cet après-midi.

L’Athletic a rapporté que le joueur de 23 ans a été exclu pour cause de maladie et ne figurera pas pour les Gunners.

Blanc aurait commencé pour Arsenal s’il n’était pas tombé malade

C’est un coup dur pour le manager Mikel Arteta alors qu’il vise à améliorer l’ambiance autour du club après sa défaite humiliante 2-0 contre Brentford la semaine dernière.

Cela étant dit, il y a eu d’autres nouvelles qui pourraient faire sourire les fans d’Arsenal.

Martin Odegaard a scellé son retour au club sur un accord permanent arrivant pour 30 millions de livres sterling du Real Madrid et Arteta a fourni la concurrence au gardien Bernd Leno en signant l’ancien gardien de Sheffield United Aaron Ramsdale pour un montant initial de 24 millions de livres sterling.

Cependant, il pourrait être trop tôt pour que l’un ou l’autre joueur joue aujourd’hui contre Chelsea.

Arsenal a obtenu les services d'Odegaard dans le cadre d'un accord permanent

Ainsi que Ramsdale qui concourra pour ce maillot numéro un avec Leno

Le capitaine du club Pierre Emerick Aubameyang pourrait également revenir après avoir raté le match de la semaine dernière avec un test COVID-19 positif.

“Auba a été testé positif au COVID-19 et n’était pas disponible pour le match de vendredi dernier à Brentford. Auba est maintenant négatif aux tests COVID-19, va bien et suit tous les protocoles de retour au jeu.

“Il retournera à l’entraînement et sera évalué avant le match de dimanche.”

Arsenal et Arteta ont désespérément besoin d’un bon résultat et de bonnes performances pour s’assurer que la pression est levée et qu’ils auront une plate-forme sur laquelle construire.