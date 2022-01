Arsenal supplie ses rivaux de signer Pierre-Emerick Aubameyang après avoir été gelé

Pierre-Emerick Aubameyang devrait quitter Arsenal (Photo de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via .)

Pierre-Emerick Aubameyang a été proposé à un certain nombre de clubs européens et de Premier League, Arsenal cherchant désespérément à se débarrasser de l’attaquant gabonais.

Le joueur de 32 ans a été démis de ses fonctions de capitaine du club en décembre après que Mikel Arteta a perdu patience avec Aubameyang à la suite de sa dernière infraction disciplinaire.

Aubameyang n’a pas joué pour le club depuis la décision et il est actuellement en service international avec le Gabon pour la Coupe d’Afrique des Nations.

Pour aggraver les choses pour Aubameyang, la forme d’Arsenal a été impressionnante sans l’ancien attaquant de Dortmund et le Daily Mail disent que cela a convaincu Arteta de vendre l’attaquant.

Arteta a dépouillé Aubameyang du poste de capitaine d’Arsenal (Photo de Marc Atkins/.)

On prétend qu’Arsenal est tellement désireux de se débarrasser d’Aubameyang qu’il est prêt à vendre à un rival direct et il a été proposé à un certain nombre de clubs en Angleterre et à l’étranger.

Cependant, Arsenal pourrait avoir du mal à vendre Aubameyang en raison de son salaire de 300 000 £ par semaine.

Aubameyang a encore 18 mois sur son contrat aux Emirats et peu de clubs seraient prêts à répondre à ses exigences salariales, d’autant plus qu’il est au crépuscule de sa carrière.

Si Arsenal décidait de se débarrasser d’Aubameyang ce mois-ci, ils pourraient devoir payer une partie de son salaire afin de lui permettre de partir en prêt.



