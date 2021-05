Arsenal Supporters ‘Trust tient une “ réunion constructive’ ‘avec Daniel Ek et un consortium légendaire impliquant Thierry Henry Dennis Bergkamp et Patrick Vieira alors que Stan Kroenke est qualifié de “ lâche’ ‘

L’Arsenal Supporters ‘Trust a tenu une “ réunion constructive’ ‘avec Daniel Ek après avoir été approché par le PDG de Spotify au sujet de son projet de rachat.

Ek a fait équipe avec la légende des Gunners Thierry Henry, Patrick Vieira et Dennis Bergkamp alors qu’il fait une offre pour acheter le club au propriétaire sous le feu, Stan Kroenke.

Ek, un fan d’Arsenal, tente d’évincer la famille Kroenke

Henry a confirmé son implication dans l’offre publique d’achat de 2 milliards de livres sterling sur Monday Night Football, qui a averti les fans enthousiastes qu’il faudrait “ très longtemps ” pour conclure un accord.

Dans une déclaration mardi matin, AST a ensuite révélé qu’ils avaient parlé avec Henry and co. à propos de l’offre.

«L’AST a salué une approche récente de Daniel Ek et de ses partenaires du consortium Thierry Henry, Dennis Bergkamp et Patrick Vieira, et qu’ils ont dit que nous rencontrer était une priorité pour eux», lit-on dans le communiqué.

«Une réunion constructive a eu lieu et nous avons été encouragés à entendre leur engagement à placer le rôle des fans au centre de leurs propositions.

«C’est très bienvenu et nous attendons avec impatience la poursuite du dialogue.

Henry travaille aux côtés d’anciens coéquipiers d’Arsenal Bergkamp et Vieira dans le consortium

«Nous nous engagerons avec tous ceux qui ont une proposition sérieuse car il est important que tout propriétaire actuel ou futur soit conscient de l’importance de travailler avec les fans.

«Nous continuons également de rechercher un dialogue constructif et significatif avec Stan et Josh Kroenke.»

Et dans une interview avec Jim White sur talkSPORT plus tard dans la journée, Akhil Vyas, le plus jeune membre du conseil d’administration de l’AST, a fait le point sur la réunion.

«Nous avons été approchés par Daniel Ek. Nous avons une déclaration sur notre site Web confirmant cela », a-t-il expliqué.

Vyas a été encouragé par la rencontre avec Ek et co

«Nous avons eu une réunion constructive avec Daniel Ek et son équipe. Nous voulions expliquer ce qui est important en termes de représentation des fans et des choses comme ça.

«Nous allons organiser une réunion publique avec nos membres cette semaine pour en expliquer davantage.

«AST a toujours dit que s’il s’agissait de propriétaires actuels ou potentiels, nous voulions un engagement, alors bien sûr, nous sommes absolument encouragés.

«Nous avons toujours dit que nous étions prêts à nous engager et il en va de même pour nos propriétaires actuels, cela a toujours été la ligne et cela continuera.»

Thierry Henry à propos de la saison d’Arsenal, des plans de la Super League européenne et réagit à l’annonce de son intronisation au “ Hall of Fame ” de la Premier League

Le mécontentement des fans à l’égard de la famille Kroenke s’est intensifié depuis l’effondrement de la controversée Super League européenne, qui a été dissoute 48 heures seulement après son annonce.

La partie nord de Londres était l’un des six membres fondateurs de la Premier League, avec des milliers de partisans des Gunners qui protestaient contre leurs propriétaires en conséquence directe avant l’affrontement à domicile du mois dernier avec Everton.

Sur les fracas ESL, Vyas a ajouté: «C’était une idée honteuse dès le départ. Mikel [Arteta] Je ne peux pas dire ça mais je peux et je vais le dire.

«Cela n’a pas été bien géré et les excuses étaient médiocres. C’était du conseil d’administration d’Arsenal, pas de Stan Kroenke.

«Tout ce qu’il a fait, c’est se cacher toute la semaine comme un lâche et maintenant il envoie son fils [Josh] pour justifier la décision. N’arrive pas. C’était voué à l’échec depuis le début.