Arsenal survit très bien sans Aubameyang

18/12/2021 à 10h00 CET

Ce sera le troisième match Pierre-Emerick Aubameyang reste en dehors de l’appel. Le Gabonais était en fin de semaine dernière d’un voyage en France pour rendre visite à sa mère, et Arteta l’a depuis retiré de l’équipe et lui a retiré son poste de capitaine. Lors de la conférence de presse précédant le match contre Leeds United, l’entraîneur de Saint-Sébastien a confirmé l’absence de l’attaquant : « Il n’est pas disponible pour le prochain match. »

Ce sera le sixième match que le joueur gabonais manquera. Depuis le début de la saison dernière, Arsenal a remporté 58% de ses matchs de Premier League sans la présence de Pierre-Emerick Aubameyang, remportant en moyenne 1,9 point par match.

Si on la compare avec les données que récoltent les « artilleurs » lorsqu’elle apparaît, jusqu’à présent capitaine, on voit qu’elles baissent. Un taux de victoire de 47% et 1,6 point par match quand l’attaquant gabonais joue.

Renfort possible pour le Barça ?

Le Barça est très attentif au marché des buts pour faire des signatures sur le marché de janvier et, parmi eux, il regarde Pierre-Emerick Aubameyang. La priorité est de signer un ailier – des efforts sont faits pour faire venir Ferran Torres, mais Xavi Hernández veut également un attaquant avec un but.

Aubameyang a toujours été très attiré par le Barça et la Ligue espagnole. En réalité, des parents très proches vivent près de Barcelone depuis quelques années et aimerait jouer au Camp Nou. Il faudra voir si l’Arsenal lui ouvre les portes avec un transfert ou un transfert minimum.