Arsenal tend sa situation en rejetant une offre pour Maitland-Niles

La situation sportive d’Arsenal commence à être insoutenable. Le groupe dirigé par Arteta étoiles dans le pire départ de l’histoire du club après trois défaites consécutives et ne pas marquer de but dans les 270 premières minutes jouées. Malgré l’incorporation de Ben White, Martin Odegaard, Aaron Ramsdale, Albert Sambi et Nuno Tavares pendant le marché des transferts, le projet « canonnier » se poursuit sans acquérir de solidité.

Les deux défaites 2-0 contre Brentford et Chelsea et la victoire 5-0 de City montrent le moment compliqué dans lequel se trouve Arsenal. A 24 heures de la fin du marché des transferts, le club va contre la montre s’il entend disputer la Premier League cette saison.

La mauvaise gestion de l’équipe de jeunes Maitland-Niles

Comme si tout cela ne suffisait pas, Ainsley Maitland-Niles a été le protagoniste du jour aujourd’hui dans le nord de Londres. L’équipe de jeunes n’a pas eu de minutes en début de saison. Malgré cela, et proposer de jouer comme ailier (poste dans lequel il a mieux performé mais dans lequel il avait précédemment demandé de ne pas jouer) le club londonien n’a pas accepté l’offre de transfert et d’option d’achat proposée par Everton.

C’est une situation à laquelle Maitland-Niles n’est pas étrangère. La saison dernière, le club a rejeté une offre de transfert de Wolverhampton par le joueur, promettant plus de minutes. Rien n’est plus éloigné de la réalité. Son désir d’être milieu de terrain l’a conduit à l’ostracisme et en janvier, il a dû être prêté à West Bromwich Albion, où il a joué dans le noyau. L’équipe, alors entraînée par Sam Allardyce, a été reléguée et Maitland-Niles, qui a beaucoup joué, ne s’est pas tout à fait démarqué.

Et maintenant, que le joueur a appris qu’Arsenal avait rejeté l’offre d’Everton pour lui, il a posté un message désespéré sur son instagram. Dans ce document, il a littéralement demandé à sortir: “TTout ce que je veux, c’est aller où ils veulent de moi et où je vais jouer”. Les supporters d’Arsenal ont compris que le joueur sortirait si son désir était de jouer au centre du terrain Gunner, où il n’a peut-être pas sa place. Mais la situation est devenue encore plus compliquée lorsque, David Ornstein de ., Il a expliqué que l’équipe de jeunes aurait proposé de jouer à nouveau comme ailier, une position dont souffre Arsenal.

Précisément de ce côté droit, Arsenal a voulu renforcer, ce qui a fait un Dernière offre pour Emerson Royal aujourd’hui, conscient que Bellerín, son arrière droit, est une cible du Barça. Le club du Barça a cependant rejeté l’offre car celle de Tottenham, son plus grand rival, était plus élevée.