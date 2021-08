Arsenal termine au-dessus de Tottenham, Chelsea deuxième et Manchester United bat Liverpool

Le mois d’août est arrivé et cela signifie que nous ne sommes plus qu’à quelques JOURS du début de la nouvelle saison de Premier League.

Après un an d’absence, vos fans seront de retour dans les stades d’un bout à l’autre de l’Angleterre, créant une atmosphère bruyante.

On a hâte de voir des stades pleins en Premier League cette saison

Et le 14 août, vous pouvez entendre Manchester United vs Leeds en direct et en exclusivité sur talkSPORT à 12h30 et Norwich vs Liverpool à 17h30.

Nous avons également une campagne intrigante sur les cartes avec d’énormes changements pendant la morte-saison.

De nouveaux managers seront en place à Tottenham, Wolves, Everton et Crystal Palace, la légende de la Premier League Patrick Vieira prenant en charge ce dernier.

qui commence le 13 août avec Brentford accueillant Arsenal vendredi soir

Non seulement cela, nous avons également vu des transferts scandaleux se produire avec Manchester United parmi ceux qui font de grandes entreprises.

Les Red Devils ont finalement signé Jadon Sancho après la tentative ratée de l’été dernier et en plus de cet accord de 73 millions de livres sterling, ils ont également débarqué la superstar française Raphael Varane du Real Madrid.

Sancho est enfin un joueur de Manchester United et on a hâte de le voir

Aston Villa a clairement indiqué son intention de faire pression pour l’Europe après avoir signé Emi Buendia de Norwich pour 33 millions de livres sterling, bien qu’ils pourraient perdre Jack Grealish, qui est recherché par Man City.

Parlant d’être recherché par Pep Guardiola, Harry Kane est toujours chez les Spurs mais pourrait bien démissionner avant la fin de la fenêtre de transfert alors qu’il pousse pour un transfert, mais le nouveau patron Nuno Espirito Santo semble s’occuper de leur problème une défense dans le transfert la fenêtre.

Liverpool a également examiné sa défense avec Ibrahima Konate pour 36 millions de livres sterling, tandis qu’ils accueilleront Virgil van Dijk et Joe Gomez en pleine forme physique dans un énorme coup de pouce à leurs chances de titre.

Van Dijk a fait un retour bienvenu à l’action et a également pris le brassard de capitaine

Après avoir remporté la Ligue des champions, vous imaginez que Chelsea sera également à la recherche du trophée, mais ils n’ont pas encore confirmé un seul transfert. Cela pourrait bientôt changer avec Jules Koundé comme cible.

N’oubliez pas la nouvelle recrue d’Arsenal, Ben White, lorsque vous parlez de défenseurs, c’est un talent de premier plan, mais peut-il aider les hommes de Mikel Arteta à revenir dans le top six.

Les blancs sont entrés en deuxième mi-temps contre Chelsea

Leicester City a fait des affaires intelligentes plutôt que des lots, raflant Patson Daka et Boubakary Soumare alors qu’ils tentaient de se classer parmi les quatre premiers après avoir raté la dernière journée de la saison dernière.

Ils rejoignent West Ham en Ligue Europa, mais les Hammers sont actuellement sans Jesse Lingard, qui est revenu à Man United à la fin de son prêt, et font face à essayer de jongler avec deux matchs par semaine.

David Moyes et ses hommes peuvent-ils faire face au football européen ?

Les équipes promues Watford, Brentford et Norwich ont également été occupées, mais peuvent-elles éviter de revenir directement au championnat?

Leeds United espère que sa saison 2020/21 n’est pas un feu de paille, mais étant donné les performances de Kalvin Phillips à l’Euro 2020 pour l’Angleterre, nous en doutons.

Pendant ce temps, Newcastle, Southampton, Burnley et Wolves espèrent tous progresser après des saisons difficiles.

Phillips a été l’un des artistes les plus remarquables de l’Angleterre à l’Euro 2020, mais peut-il continuer et propulser Leeds vers le haut de la table

Mais comment tout cela va-t-il se dérouler en Premier League ?

Nous avons démarré le talkSPORT Super Computer pour savoir ce qui va se passer – et vous pouvez voir les résultats et le tableau prévu ci-dessous…

Une indication précoce de la saison 2021/22 de Premier League

