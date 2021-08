Arsenal terminera dans les quatre premiers et Ben White surpassera Raphael Varane… les prédictions scandaleuses de la Premier League 2021/22 de Chunkz

La Premier League redémarre ce week-end et qui de mieux que Chunkz pour prédire ce qui pourrait arriver cette saison ?

Le populaire YouTuber est un grand fan d’Arsenal et a des opinions scandaleuses (c’est un Gooner après tout) pour 2021/22.

Découvrez-les ici…

parlerSPORT

Chunkz peut vivre pour le regretter

Prédiction 1 : Aston Villa se classera dans le top six

“Ils ont perdu Jack Grealish mais ils ont étonnamment renforcé leur équipe.

“J’adorerais voir Danny Ings et Ollie Watkins en tête et ils ont Leon Bailey et Buendia et le reste de l’équipe qu’ils avaient la saison dernière. Ils pourraient potentiellement se classer parmi les six premiers.

Prédiction 2 : Ben White fait une meilleure saison que Raphael Varane

«Je ris déjà parce que cela pourrait aller à gauche. Je vais sortir sur un membre.

“J’ai vraiment aimé regarder Ben White à Brighton et je pense qu’il est prêt pour la Premier League.

« Il est déjà acclimaté à la Premier League, il ne lui faudra donc pas longtemps pour s’habituer au système d’Arsenal, alors que Varane joue au Real Madrid depuis longtemps maintenant.

«Ça va être difficile. Il ne regarde plus Sergio Ramos. J’ai l’impression que Ben pourrait mieux jouer cette saison.

Pronostic 3 : Arsenal dans les quatre premiers

“Que suis-je en train de faire? Ils vont me tuer pour son…

“Pas de football européen, nous n’avons donc pas besoin d’avoir beaucoup de profondeur d’équipe et tous les yeux ne sont pas rivés sur nous, tout le monde s’attend à ce que nous fassions des ordures, donc je pense que nous pourrions obtenir des résultats un par un et l’héritage d’Arteta commence à porter ses fruits.

«Je vais mettre mon cou en jeu et dire à Arsenal de revenir en Ligue des champions. C’est très scandaleux !