Arsenal tourmenté alors que Lukaku place le but de Chelsea dans une fourchette sans précédent

L’attaquant de Chelsea Romelu Lukaku a déclaré que son but lors de ses deuxièmes débuts avec Chelsea était le meilleur but de sa carrière en Premier League.

L’international belge a eu un impact instantané à son retour aux Bleus à l’Emirates Stadium. En fait, il ne lui a fallu que 15 minutes pour se réadapter à l’élite anglaise. Son objectif a donné le ton d’un après-midi fort pour les hommes de Thomas Tuchel, mais aigre pour l’équipe de Mikel Arteta.

Le but de Lukaku était aussi une déclaration. Il a marqué plus de 100 buts en Premier League à l’âge de 28 ans, mais aucun d’entre eux n’est venu pour Chelsea.

Au lieu de cela, ils ont été prêtés par Stamford Bridge à Everton et West Brom, ainsi qu’à Manchester United.

En tant que tel, faire ses preuves instantanément pour Chelsea dans l’élite a marqué un moment spécial pour Lukaku.

Il a déclaré à beIN Sports: “Oui, celui-là était le meilleur [Premier League goal] pour moi.

« Vous savez à quel point c’était émouvant aujourd’hui. Celui-ci est le meilleur du lot. Évidemment, ce n’était qu’un tap-in mais l’accumulation était agréable, donc pour moi celui-ci était le meilleur.

« Il m’a fallu environ cinq minutes pour comprendre les mouvements de mes coéquipiers mais j’ai posé beaucoup de questions. Pour être honnête, ce groupe est très, très talentueux et affamé.

« C’était facile pour moi de m’intégrer car j’ai joué de cette façon avec l’équipe nationale belge. L’entraîneur nous a bien préparés et nous sommes entrés en confiance et avons obtenu un bon résultat.

Lukaku a marqué son but de la manière habituelle qui lui a valu la réputation d’être l’un des attaquants les plus meurtriers d’Europe.

Il a tenu le ballon, permettant à ses coéquipiers d’avancer tout en entraînant les défenseurs vers lui. Puis, après avoir laissé tomber le ballon, il s’est frayé un chemin dans la surface et a tapé le centre de Reece James.

Cependant, il a causé encore plus de chaos à Arsenal tout au long du match et Lukaku a eu un verdict simple pour son affichage.

Lukaku salue l’affichage de Chelsea

« Dominante, je dirais. J’essaie de m’améliorer à chaque fois, j’ai un long chemin à parcourir, mais aujourd’hui, c’était bien de gagner et de bien commencer », a déclaré le Belge dans une interview séparée avec Sky Sports.

“Maintenant, nous devons continuer à travailler, à construire et à devenir plus forts car la Premier League est une ligue très compétitive. Nous sommes prêts à relever le défi et nous espérons pouvoir nous améliorer.

“Vous voulez travailler dur pour l’équipe, vous voulez gagner, vous voulez marquer vos chances. C’est quelque chose que j’ai appris et sur lequel j’ai travaillé très dur, et je continue d’y travailler parce que cette équipe est très talentueuse.

« Ce sont les champions d’Europe mais ils veulent continuer à construire, je veux continuer à gagner. Nous devons continuer à nous battre, travailler dur et continuer à offrir des performances comme celle-ci. »

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel – qui travaillait avec Lukaku pour la première fois de sa carrière d’entraîneur dimanche – a déclaré qu’il se sentait « curieux » de voir comment l’attaquant s’intégrait dans son équipe.

Dans sa réaction d’après-match, le manager a salué la performance de son homme vedette.

