Arsenal travaillera sur un objectif d’attaquant «logique» et «facile» après le snob de Vlahovic

Arsenal cherchera à proposer une option d’attaquant «facile» après son rejet par Dusan Vlahovic, selon les rapports.

Mikel Arteta a récemment exhorté le directeur technique des Gunners, Edu Gaspar, à contacter l’agent de Vlahovic au sujet d’un transfert. Mais la tenue du nord de Londres a été «embarrassée» car le représentant n’a même pas répondu à leurs appels.

L’entourage du Serbe veut qu’il représente un club de haut niveau en Ligue des champions lorsqu’il quittera la Fiorentina. Cela signifie que Liverpool, Man City et la Juventus sont tous d’accord.

Vlahovic a accéléré le processus de transfert en rejetant un nouvel accord avec son club actuel. Son contrat expire en 2023, ce qui signifie que la Fiorentina devra vendre l’année prochaine pour éviter de le perdre sur un transfert gratuit.

Cependant, Arsenal ne fait plus partie de la course et devra envisager d’autres perspectives. Ils doivent signer quelqu’un dès qu’Alexandre Lacazette s’approche d’une sortie Emirates.

Sport Witness, citant le point de vente espagnol AS, fait le point sur la chasse aux transferts. Ils affirment que Luka Jovic, l’homme du Real Madrid, est dans le collimateur d’Arteta et d’Arsenal.

La star, un compatriote de Vlahovic, a connu une brillante campagne percée en 2018-19 pour l’Eintracht Frankfurt. Il a marqué 27 buts en 48 matchs alors que l’équipe allemande a terminé septième de la Bundesliga.

Un gros transfert d’argent à Madrid a suivi, mais le joueur de 23 ans n’a pas encore reproduit cette forme.

Le rapport indique que Jovic rêve toujours de jouer du côté de Carlo Ancelotti. Mais il est maintenant «logique» et se rend compte qu’une décision pourrait relancer sa carrière.

Aucun club ne s’est encore manifesté sur sa disponibilité, mais Arsenal a certainement un intérêt. Un transfert serait relativement facile à réaliser car Madrid n’a pas vraiment besoin du joueur.

Une option probable serait un transfert de prêt dans la fenêtre de transfert de janvier. Cela permettrait à Arteta d’évaluer son impact dans la seconde moitié de la campagne.

Une offre formelle pourrait alors être lancée, si Jovic réussissait. Il n’y a aucune indication de frais, bien que les géants espagnols voudraient récupérer une partie des 50 millions de livres sterling qu’ils ont payés pour lui il y a deux ans.

Les moments emblématiques de Kylian Mbappe pour le PSG, la France et Monaco

Un trio rend Arsenal « solide » – Ian Wright

Pendant ce temps, la légende des Gunners Ian Wright estime le trio défensif de Ben White, Gabriel et Aaron Ramsdale aider à rendre Arsenal « solide ».

Lors de son apparition dans le Kelly and Wrighty Show, il a déclaré: « J’aime le fait même avec White quand il sort et il a dit: » Je ne regarde pas beaucoup le football, je joue juste au football « .

« J’aime le fait qu’il soit assez courageux et assez fort pour l’admettre parce qu’il peut faire face à ce qui va avec.

« Quand on regarde ses performances à côté de Gabriel, c’est très solide avec le gardien. C’est une très bonne équipe, ces trois-là sont très solides.

« Donc, nous envisageons une équipe maintenant avec beaucoup de confiance. »

LIRE LA SUITE: L’as d’Arsenal lance une énorme réprimande à Tottenham; imperturbable par l’arrivée de grands noms