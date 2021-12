Arsenal v Wolves aux Emirats annulés en raison de l’épidémie de Covid-19 dans le camp des visiteurs

L’affrontement d’Arsenal en Premier League avec Wolverhampton Wanderers mardi a été reporté à la suite d’une épidémie de Covid-19 dans le camp des visiteurs.

La Premier League a confirmé dimanche soir que le match à l’Emirates Stadium s’était déroulé de la même manière que le match à domicile de Leeds contre Aston Villa.

Arsenal et les Wolves ont vu leur match annulé

Quelques heures auparavant, Crystal Palace avait vu sa demande d’annuler son voyage du lendemain de Noël à Tottenham refusée, malgré le manager Patrick Vieira parmi une série de cas positifs.

Un communiqué de la Premier League disait : « Le match d’Arsenal FC contre Wolverhampton Wanderers à l’Emirates Stadium, qui devait se jouer à 12h30 le mardi 28 décembre, a malheureusement été reporté.

« Le conseil d’administration de la Premier League a accepté la demande de report car Wolverhampton Wanderers n’a pas le nombre requis de joueurs disponibles pour le match (13 joueurs de champ et un gardien de but) en raison d’un certain nombre de cas de COVID-19 et de blessures au club.

Les fans doivent montrer un passeport Covid pour entrer dans les terrains de la Premier League

« Le conseil d’administration a pu prendre sa décision avant le match pour donner des éclaircissements aux clubs concernés et à leurs fans. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et les perturbations causées aux plans festifs des supporters. »

L’instance dirigeante a également réitéré son intention de poursuivre le programme festif comme prévu et a défendu le processus utilisé pour décider de reporter ou non les matchs après les matchs du Boxing Day à Liverpool, les Wolves et Burnley ont été victimes du virus.

