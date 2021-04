Arsenal va mieux sans Pierre-Emerick Aubameyang, dit Darren Bent

Arsenal a mieux semblé sans Pierre Aubameyang cette saison, selon Gooner et l’ancien attaquant anglais Darren Bent.

Mais que disent les statistiques du skipper des Gunners et de son rôle dans l’équipe de Mikel Arteta?

Des joueurs seniors tels qu’Aubameyang doivent se mobiliser pour Arsenal

Même le partisan le plus fervent d’Arsenal admettrait qu’Aubameyang a été l’ombre du joueur qu’ils voient habituellement dans un maillot rouge et blanc cette saison.

Sans les buts de l’international gabonais, l’équipe du nord de Londres aurait terminé 16e de la Premier League la saison dernière – à seulement deux points de la zone de relégation.

Il a également joué un rôle clé dans leur victoire en FA Cup, marquant les deux buts des Gunners lors d’une victoire 2-1 contre Chelsea.

Mais les tableaux ont bel et bien changé maintenant, n’ayant réussi que neuf buts en Premier League cette saison, et Bent pense qu’Arsenal est en fait mieux sans Aubameyang pour le moment.

«Aubameyang est peut-être l’un d’eux avant-gardistes quand tout va bien [it’s great]», A déclaré l’ancien attaquant de Tottenham et jeune fan d’Arsenal à talkSPORT Breakfast.

Bent n’a pas été impressionné par ce qu’il a vu d’Aubameyang cette saison

«Vous entendez le commentaire de Sam [Matterface] l’année dernière [FA Cup] demi-finale et finale et il était brillant – il faut l’avoir dans l’équipe, il était si bon.

«Et vous deviez lui faire signer ce nouveau contrat [as well]. Mais je ne pense pas que nous ayons eu ça [Pierre-Emerick[ Aubameyang this season.

“Maybe the first game of the season against Fulham he saw it when he was sensational – he hadn’t still signed the contract then.

“In terms of Arsenal going forward at the moment, if he hasn’t scored he’s just a passenger.”

And stats back up Bent’s claim.

Arsenal with and without Aubameyang in 2020/21

With: W9, D5, L11 – 36 per cent

Without: W4, D1, L1 – 66.6 per cent

Mikel Arteta’s men have a winning record of 66.6 per cent in the Premier League without Aubameyang in the team this season.

Meanwhile, the ninth-placed Gunners have incredibly won just 36 per cent of league matches he has featured in 2020/21, yielding just nine wins from 25.

It represents a stark contrast from Aubameyang’s critical influence on the side last term.

And Bent underlined why he’d prefer to see Aubameyang’s strike partner, Alexandre Lacazette, ahead of him in the side.

Aubameyang’s incredible stats in 2019/20

– Aubameyang’s 22 Premier League goals earned Arsenal 19 points in 2019/20, 37.5 per cent of their entire total.

– And 17 [77 per cent] de ces buts ont eu un impact direct sur le résultat du match.

– Aubameyang est également devenu le joueur d’Arsenal le plus rapide à atteindre 50 buts en Premier League depuis Thierry Henry après avoir décroché un doublé lors d’une victoire 4-0 sur Norwich en juillet dernier. Il a remporté 79 matchs, soit quatre de moins que l’icône des Gunners, Henry.

– Au début de la campagne 2019/20, il est également devenu le premier joueur d’Arsenal depuis Dennis Bergkamp [in 1997-98] pour marquer sept buts lors des sept premiers matches de Premier League d’une saison.

– Aubameyang est le seul joueur au cours des 30 dernières années à marquer deux fois en demi-finale et en finale de la FA Cup la même saison.

– L’international gabonais a marqué sept buts en 11 apparitions contre des clubs «Big Six» la saison dernière.

– Aubameyang s’est déjà imposé comme l’un des 10 meilleurs buteurs d’Arsenal en Premier League, ne prenant remarquablement que 85 apparitions pour atteindre cet exploit.

Il a ajouté: «Parfois, c’est comme s’ils jouaient avec 10 hommes. Alors qu’avec [Alexandre] Lazacette – il pourrait ne pas marquer le même nombre de buts qu’Aubameyang – mais je pense qu’il offre beaucoup plus.

«C’est en termes de jeu de hold-up et d’amener les gens dans le jeu, donc pour moi, Arsenal a parfois l’air mieux sans lui. [Aubameyang].

«Et c’est comme ça que ça devrait être avec un capitaine. En tant que capitaine, vous devriez être pratiquement imbattable – en termes d’attitude – et même s’ils ne jouent pas bien, ils travaillent toujours dur pour l’équipe.

«Donc vous iriez même s’il n’a pas son meilleur match, il a toujours une influence sur le reste de l’équipe.

“Et je pense un peu comme, parfois, le capitaine d’Aubameyang, mais ils jouent toujours avec 10 hommes.”