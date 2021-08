Arsenal veut terminer le transfert de Martin Odegaard mais le Real Madrid envisage toujours le départ définitif du Norvégien

in

Arsenal est toujours extrêmement intéressé à signer l’as du Real Madrid Martin Odegaard dans un transfert permanent.

Le club garderait toujours un œil sur le Norvégien selon le journaliste italien Fabrizio Romano, mais ce n’est pas une tâche simple de s’assurer qu’il retourne aux Emirats.

Odegaard a joué 20 matchs dans toutes les compétitions pour les Gunners la saison dernière, marquant deux fois et contribuant autant de passes décisives

Les pierres d’achoppement en place sont d’une part s’il veut quitter le Real Madrid et d’autre part si le club veut réellement le vendre.

Odegaard est au club depuis 2015, lorsque Los Blancos l’a signé à l’âge de 16 ans.

Malheureusement pour les deux parties, il n’a pas pu tenir la promesse qu’il avait faite à l’adolescence à Madrid.

Plusieurs prêts réussis ont eu lieu au cours de sa carrière, mais il n’a pas vraiment réussi à se tailler une place au Real.

La meilleure saison d’Odegaard a eu lieu en 2018/19 alors qu’il jouait pour l’équipe néerlandaise Vitesse Arnhem

À la Real Sociedad et au Vitesse Arnhem, il a sans doute produit sa meilleure forme. Contribuant 16 buts et passes décisives en 36 matchs pour l’équipe espagnole et 23 en 39 matchs pour l’équipe néerlandaise.

Et le trimestre dernier, il a aidé à améliorer les Gunners vers la fin de la campagne de Premier League.

Arsenal a été actif dans la fenêtre de transfert et cherche toujours à en apporter un ou deux de plus avant la fin du temps imparti.

Les Gunners ont conclu des accords pour Ben White, Nuno Tavares et Albert Sambi Lokonga et ont été liés à un transfert pour Lautaro Martinez de l’Inter Milan.

Cet accord semble cependant peu probable, le club ne se séparant probablement pas de l’Argentin étant donné le retour imminent de Romelu Lukaku à Chelsea.

Avec le retour de Joe Willock à Newcastle United dans le cadre d’un accord permanent, des fonds supplémentaires sont disponibles et ils seront désespérés de faire appel à Odegaard pour renforcer leur attaque pour cette saison.

