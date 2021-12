Arsenal voudra plus de chance en essayant de signer « Belgrade Ibrahimovic » Dusan Vlahovic que lorsqu’ils se sont attaqués à Zlatan

La course pour l’une des propriétés les plus en vogue d’Europe est bel et bien lancée avec Dusan Vlahovic sur le point de quitter la Fiorentina.

Après avoir égalé les buts de Cristiano Ronaldo en Serie A ce week-end, le directeur de la Fiorentina, Joe Barone, a effectivement admis que leur attaquant vedette partirait après avoir rejeté la plus grosse offre de contrat de l’histoire du club.

Vlahovic a été dans une forme sensationnelle cette saison qui a vu certains des plus grands clubs d’Europe être liés à lui

Un certain nombre de clubs de Premier League ont été liés au joueur de 21 ans, notamment Manchester City, Manchester United, Tottenham et Arsenal.

Si le Serbe devait rejoindre Arsenal, il a été cité comme un remplaçant idéal pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang en disgrâce.

Mais c’est un attaquant célèbre qui a refusé Arsenal que Vlahovic idolâtre, ayant précédemment déclaré « Je suis un Zlatan Ibrahimovic pour Belgrade ».

Arsenal espère avoir plus de chance dans son approche potentielle pour Vlahovic que lorsqu’il s’est attaqué au vrai Ibrahimovic, qui a attiré l’attention d’Arsène Wenger alors qu’il jouait pour la tenue suédoise de Malmö…

« Zlatan ne fait pas d’essais » est entré dans le folklore. Vlahovic fera-t-il de même avec Arsenal ?

« Je suis allé à Londres pour un rendez-vous avec Wenger, qui m’a demandé d’auditionner pour les Gunners », se souvient Ibrahimovic.

« Je lui ai dit ‘Je ne ferai pas de procès : tu me prends ou pas, je ne suis pas là pour perdre du temps.’

« J’avais déjà ce genre de confiance, car dans mon esprit, j’étais le plus fort de tous, même quand j’étais jeune. J’ai rencontré Wenger parce que je m’attendais à ce qu’il me dise de commencer par eux tout de suite. Mais Ibra ne teste pas.

«Quand j’étais jeune, dans mon esprit, personne n’était meilleur que moi.

« J’ai regardé Ronaldo, Romario et Baggio à la télévision et j’avais un objectif : je voulais montrer que j’étais le meilleur. »

