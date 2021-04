Arsenal vs Fulham EN DIRECT! Dernières nouvelles de l’équipe, alignements, pronostics, flux télévisé et match de Premier League aujourd’hui

Fraîchement sorti d’un résultat formidable en Europe et peut-être de sa meilleure performance de la saison, Arsenal accueille Fulham à l’Emirates Stadium cet après-midi.

Les Gunners ont battu le Slavia Prague 4-0 à l’extérieur de la maison lors du match retour de leur quart de finale de la Ligue Europa jeudi soir, faisant un travail léger de ce qui semblait être une tâche délicate après leur match nul 1-1 à domicile.

Une rencontre en demi-finale dans cette compétition avec l’ancien patron des Gunners Unai Emery et son équipe de Villarreal est désormais évidemment la priorité des hommes de Mikel Arteta et cela pourrait bien se refléter dans la sélection de son équipe cet après-midi.

Ce fut déjà un mauvais week-end pour Fulham, Newcastle remportant une énorme victoire contre West Ham hier dans la bataille pour battre le drop.

Sheffield United a été consigné à une saison dans le championnat lorsqu’ils ont perdu aux Wolves hier et il est de plus en plus probable que les hommes de Scott Parker finiront par les rejoindre – les Cottagers sont à sept points de retard sur la sécurité avant le match d’aujourd’hui, ayant joué un match plus que certains de leurs rivaux.

Vous pouvez suivre toute l’action EN DIRECT avec le blog de Standard Sport ci-dessous …

Prédiction sportive standard

Il y aura un facteur de bien-être autour d’Arsenal après leur victoire en Ligue Europa et bien qu’Arteta soit susceptible de faire tourner son équipe, cela pourrait offrir des opportunités à des joueurs comme Gabriel Martinelli, qui voudront désespérément impressionner.

Actualités de l’équipe Arsenal

Kieran Tierney et David Luiz restent absents pour Arsenal, qui était également sans Martin Odegaard et Pierre-Emerick Aubameyang pour le voyage à Prague, ce dernier ayant révélé qu’il souffrait de paludisme.

Cependant, Arteta avait Bukayo Saka et Emile Smith Rowe disponibles après les coups et les deux ont été retirés avant la fin, la progression des Gunners étant sécurisée.

Comment regarder

Chaîne de télévision: le match d’aujourd’hui sera retransmis en direct sur les chaînes Premier League et Main Event de Sky Sports.

Diffusion en direct: les abonnés de Sky Sports pourront regarder le match en ligne via l’application Sky Go.

Bonjour et bienvenue à la couverture de Standard Sport d’Arsenal vs Fulham depuis l’Emirates Stadium.

Nous aurons toutes les nouvelles de la composition et de l’équipe avant le coup d’envoi …