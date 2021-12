Arsenal vs Leeds: liquidation de Martin Keown, enquêtes de la FA et vengeance de David O’Leary

Nous sommes en 1998 à Highbury. Arsenal bat Leeds 3-1. Mais plus important encore, un petit adolescent féroce est sur le point de raviver une rivalité oubliée depuis longtemps.

Alan Smith, comme un vrai Yorkshire terrier, a jappé et s’est frayé un chemin sous la peau d’Arsenal en seulement 15 minutes depuis le banc, montrant un mépris total pour deux icônes de Tony Adams et Martin Keown.

Smith était le marchand de liquidation d’origine

« Ces joueurs se sont opposés à cela », se souvient l’ancien arrière latéral de Leeds Danny Mills. « C’était presque du jamais vu. Tu n’as pas fait ça. Et cela a déclenché une petite rivalité.

«Quand nous sommes partis avec l’Angleterre, nous avions l’habitude de terminer Keown quelque chose d’atroce. Parfois, lui et Smithy devaient rester dans la même équipe dans des matchs à cinq et de petits matchs.

« Martin n’était pas un violet qui rétrécissait et les gars se mettaient dans ses côtes : ‘Martin, tu t’es fait harceler par un petit enfant ? Allez-vous laisser cela se produire ? »

Alors que Giles Grimandi a été expulsé pour avoir donné un coup de tête au joueur de 18 ans, le ton était donné pour ce qui allait devenir l’un des matchs les plus violents du football anglais au cours des cinq prochaines années.

C’était toujours délicieux quand Arsenal et Leeds se sont rencontrés entre 1998 et 2003

Keown a accordé un penalty à Smith en 1999 et Arsenal a perdu 1-0 dans une défaite qui a mis fin à ses espoirs de titre

Entre ce match en 1998 et 2001, les sept matches entre Arsenal et Leeds ont vu quatre cartons rouges, plus de 50 jaunes et trois enquêtes consécutives de la FA.

Les choses se sont tellement échauffées entre les deux clubs que le directeur général de la FA, Adam Crozier, a dû publier une déclaration en 2001.

« Le match Arsenal-Leeds a développé un avantage qui n’est pas tout à fait souhaitable », a déclaré Crozier, exhortant les propriétaires David Dein et Peter Ridsdale à faire la paix.

« C’est quelque chose sur lequel les deux clubs doivent travailler un peu – ce n’est pas sain d’avoir ce genre de rivalité en cours. »

La déclaration de Crozier est intervenue après que Leeds venait de battre Arsenal 2-1 à Highbury, terminant le match avec neuf hommes après l’expulsion de Lee Bowyer et Mills, ce dernier pour avoir tenté de jouer un doublé contre Ashley Cole alors que l’arrière des Gunners était blessé sur le gazon.

« Je pensais que c’était assez intelligent », a déclaré Mills à talkSPORT.com. «Je ne lui ai pas lancé dessus, c’était un tout petit coup.

La victoire de Leeds sur Arsenal en 2001 était sérieusement de mauvaise humeur

« Le problème, c’est qu’Ash est assez maigre et qu’il n’est pas sorti du jeu – il est revenu de son dos osseux en jeu et Patrick Vieira est arrivé par-dessus. Puis tout a démarré.

«Il y avait une salle de télévision dans le tunnel à Highbury, alors j’étais là-bas avec Bowyer et Smithy en train de regarder les gars gagner.

« Jeff Hiver [the referee] est venu dans le tunnel et il subit toutes sortes d’abus, les émotions sont très chargées. Des choses ont été dites. C’était un langage industriel, comme toujours, et Jeff l’a signalé à la FA. »

Alors que la géographie rend une rivalité entre Leeds et Arsenal assez étrange, l’histoire y donne plus de sens.

À la fin des années soixante et au début des années soixante-dix, Don Revie a construit une équipe physique à Leeds qui frôlait le sale – et ils ont combattu les Gunners pour tout.

Comme l’a dit l’ancien milieu de terrain d’Arsenal Ray Parlour à talkSPORT.com : « Ils étaient bien pires dans les années 70, c’est à ce moment-là qu’ils avaient vraiment l’habitude d’écraser les gens ! »

Don Revie a guidé Leeds vers la victoire sur Arsenal lors d’une finale de mauvaise humeur de la FA Cup 1972

Les Blancs ont battu Arsenal en finale de la Coupe de la Ligue 1968, les Londoniens du nord ont remporté une course au titre palpitante en 1970-1971 lorsqu’un seul point a séparé les deux équipes, avant que Leeds ne prenne sa revanche lors de la finale de la FA Cup 1972.

Décrivant la défaite 1-0 d’Arsenal en finale de la FA Cup, un journaliste a écrit : et faible score.

Bien que les parties se soient à peine rencontrées dans les années post-Revie, leur relation volcanique était simplement en sommeil, attendant deux décennies, prête à éclater.

Les tensions ont commencé à mijoter au milieu des années 90 lorsque Leeds a nommé l’ancien patron d’Arsenal George Graham après sa sortie acrimonieuse de Highbury, avec le créateur du record des Gunners David O’Leary comme assistant.

Mais ce n’est que lorsque O’Leary a pris la direction de Leeds en 1998 que c’est devenu vraiment délicieux.

O’Leary était une légende d’Arsenal – mais son équipe de Leeds a expulsé des morceaux des Gunners

Mills déclare : « Si vous parlez à beaucoup de joueurs d’Arsenal, O’Leary n’était pas l’homme le plus populaire. Peut-être qu’il y avait un peu de ça qui traînait. Peut-être qu’ils l’ont exagéré.

Il y avait tous les ingrédients pour la férocité : Highbury et Elland Road. Deux équipes outrageusement physiques. Histoire. Et c’était personnel.

Sous O’Leary, équitablement ou non, Leeds a redéveloppé sa réputation de « Dirty Leeds » grâce à des fous durs comme Bowyer et David Batty.

« Si nous devions l’avoir, nous allions l’avoir », dit Mills. « Le jeu était beaucoup plus physique à l’époque. Si vous regardez notre dossier disciplinaire, ce n’était pas génial. Je ne pense pas que nous allions jamais entrer en Europe avec le prix du fair-play.

« Nous n’étions pas différents de l’équipe de Leeds maintenant, nous jouions avec un rythme élevé et nous étions agressifs. Si vous vouliez une bataille physique, lancez-la.

Et Arsenal n’était pas innocent non plus. « Ils étaient très talentueux, une équipe exceptionnelle », poursuit Mills. «Mais ils étaient physiques. Et nous étions heureux d’aller de pair avec eux.

Les deux parties étaient heureuses d’en faire une bataille physique

L’arrivée de Mark Viduka en 2000 a ajouté du piquant à la rivalité, et comme Smith, il est juste de dire qu’il ne s’entendait pas avec Keown – qui a reçu 10 000 £ pour avoir donné un coup de coude à l’Australien en 2001.

Mais Leeds n’était pas seulement un côté sale sur une liquidation, loin de là. C’est une équipe qui a atteint les demi-finales de la Ligue des champions en 2001, avec à sa disposition Rio Ferdinand, Jonathan Woodgate, Harry Kewell et Viduka.

En effet, Leeds a refusé à deux reprises le titre à Arsenal, en 1999 et 2003, remettant la couronne à Manchester United à deux reprises – ce qui a dû être aigre-doux pour les fidèles du Yorkshire.

« Elland Road était un endroit vraiment difficile à jouer », a déclaré Parlour à talkSPORT.com. « Les matchs à l’extérieur sont de toute façon difficiles, mais c’était vraiment difficile.

« La foule était vraiment prête pour ça – toute équipe londonienne se rendant à Leeds a eu du mal parce qu’elle était prête à se battre. L’atmosphère à Elland Road était toujours superbe.

Leeds a remis le titre à Man United en 2003 avec une victoire 3-2 sur Arsenal

« 1999 a été celle pour moi. Nous avons perdu 1-0 et ils ont marqué à la 87e minute – Jimmy Floyd Hasselbaink.

« Ils étaient une bonne équipe. C’était toujours un gros match pour nous. Ils nous ont battus à quelques reprises, ils nous ont également battus à Highbury 3-2 en 2003 et nous ont coûté la ligue.

Cette victoire en 2003, qui a permis à Leeds de rester en Premier League pour une saison de plus, a inspiré le début de l’ère « Invincible » d’Arsenal et a finalement marqué une autre fin pour la rivalité – et peut-être pour de bon cette fois.

Au cours des 16 années que Leeds a passées loin de l’élite, le football a subi des modifications irréversibles qui rendent presque impossible une troisième venue de la rivalité.

Parlour dit : « Le football a changé. Ce n’est pas aussi physique, vous ne pouvez pas vous en tirer maintenant. Les arbitres vous enverront directement.

« À notre époque, vous pouviez vous en tirer en en faisant quelques-uns de mauvais. Tout le football était comme ça.

« J’aimerais que ce soit comme à l’époque, avec des joueurs à la vapeur. Ce serait mieux pour les fans aussi, ils ont adoré. Cela lui a donné un avantage. »

Avec Leeds se battant du mauvais côté de la table et Arsenal cherchant à se réaffirmer comme les quatre meilleurs prétendants, il devrait y avoir beaucoup d’avantages samedi soir, en direct sur talkSPORT à 17h30.