Arsenal vs Tottenham en direct: comment regarder le match de Premier League en ligne de n’importe où

Ayant retrouvé une certaine forme après un début de saison horrible, le patron des Gunners, Mikel Arteta, espère que son équipe pourra maintenir sa séquence de victoires cet après-midi contre ses grands rivaux. Source: EPL

Lisez la suite pour savoir comment obtenir une diffusion en direct Arsenal vs Tottenham de n’importe où dans le monde.

Les fidèles des Gunners étaient sur le point de se mutiner après avoir perdu leurs trois premiers matches de la nouvelle campagne.

Cependant, les récentes victoires consécutives contre Norwich et Burnley ont apaisé la tension et une victoire de derby ici aujourd’hui pourrait voir Arsenal dépasser ses grands ennemis locaux, ce qui ferait probablement passer la pression sur Nuno Espírito Santo.

Le nouveau patron des Spurs a parfaitement entamé son mandat dans le nord de Londres, le club étant plutôt en tête du classement après trois victoires 1-0.

Mais deux défaites 3-0 au trot contre ses rivaux londoniens Crystal Palace et Chelsea les ont fait chuter à la septième place, rendant une troisième défaite consécutive dans la capitale impensable aujourd’hui.

Lisez la suite pour savoir comment regarder une diffusion en direct Arsenal vs Tottenham, où que vous soyez dans le monde.

Arsenal vs Tottenham : où et quand ?

Le match de dimanche se déroulera devant une foule nombreuse à l’Emirates Stadium, le coup d’envoi étant prévu à 16h30, heure locale.

Cela en fait un départ à 11 h 30 HE / 8 h 30 PT pour les gens qui se connectent des États-Unis, et un départ à 1 h 30 AEST le lundi matin pour les gens qui se connectent en Australie.

Regardez Arsenal vs Tottenham en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens de ce match plus loin dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder Arsenal contre Tottenham, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes lorsque vous tenterez de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle est susceptible d’être géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vous sauver la vie. Ils vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour un autre dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous cherchez d’autres options ? Voici quelques alternatives actuellement en vente.

## Comment regarder Arsenal vs Tottenham en ligne aux États-Unis exclusivement sur NBCSN

NBC détient les droits de diffusion exclusifs de la saison 2020/21 de Premier League.

Le coup d’envoi d’Arsenal contre Tottenham est à 23h30 HE / 8h30 PT, avec une couverture en direct sur NBCSN.

Si vous ne pouvez pas accéder à la couverture de NBC parce que vous êtes à l’étranger, n’oubliez pas que vous pouvez utiliser un VPN pour vous connecter à votre couverture habituelle comme vous le feriez à la maison. Parmi les nombreuses options, ExpressVPN, comme indiqué ci-dessus, reste l’un des meilleurs services actuellement disponibles.

Comment diffuser Arsenal vs Tottenham en direct au Royaume-Uni

Le match de dimanche sera disponible pour regarder sur Sky Sports Premier League, avec une couverture d’Old Trafford à partir de 16h BST avant le coup d’envoi à 16h30. Si vous n’êtes pas abonné à Sky, vous pouvez toujours regarder facilement Arsenal vs Tottenham en ligne ou à la télévision. C’est à cause de l’excellent rapport qualité-prix de Sky, Now. Un Now Sports Pass vous donnera également accès à toutes les chaînes Sky Sports et coûte 9,99 £ par jour – bien que le Monthly Pass soit bien meilleur. Il vous permettra de regarder tous les matchs de Premier League diffusés par Sky pour le reste de la saison 2020/21 – ainsi que tous les golfs du PGA Tour, Test cricket et Formule 1.

Comment diffuser Arsenal vs Tottenham en direct au Canada

DAZN est le détenteur des droits pour les matchs de Premier League en direct cette saison au Canada et diffusera tous les matchs restants en direct, y compris cette confrontation entre Arsenal et Tottenham, avec un coup d’envoi prévu à 23h30 HE / 20h30 HP.

Le réseau uniquement en ligne propose un essai gratuit d’un mois qui vous permettra de regarder tous les matchs de Premier League restants sans payer un centime. Si vous décidez de garder DAZN, vous paierez 20 $ par mois ou un abonnement annuel de 150 $. L’application DAZN dédiée est disponible pour les téléphones et tablettes iOS et Android, ainsi que pour Amazon Fire TV, Android TV, Chromecast, Apple TV ainsi que la plupart des Smart TV modernes. Les Canadiens à l’extérieur du pays peuvent suivre la route VPN ci-dessus et se connecter tout de même avec une connexion DAZN.

Diffusion en direct d’Arsenal contre Tottenham en direct en Australie

Si vous prévoyez de regarder Arsenal contre Tottenham en Australie, vous devrez alors être abonné à Optus Sports, car le réseau détient les droits exclusifs de diffusion en direct de la Premier League Down Under. Le coup d’envoi en Australie est à 1h30 AEST aux premières heures du lundi matin.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.