Arsenal vs Tottenham: prédiction du derby du nord de Londres, chaîne de télévision, résultats H2H, nouvelles de l’équipe, compositions, diffusion en direct, cotes

22 janvier 2008, Tottenham 5 Arsenal 1

David Pleat, Glenn Hoddle, Jacques Santini, Martin Jol, Clive Allen et Alex Inglethorpe allaient et venaient mais depuis 1999, personne n’avait pu prendre le dessus sur Arsène Wenger. Tout a changé de manière catégorique dans cette demi-finale de Coupe de la Ligue, alors que Juande Ramos a fait un énorme pas en avant vers un trophée.

Jermaine Jenas, Robbie Keane, Aaron Lennon et Steed Malbranque ont couru dans les buts pour l’équipe locale, avec Nicklas Bendtner ajoutant à l’humiliation d’Arsenal avec un but contre son camp. Le match s’est terminé avec Bendtner à l’aviron avec William Gallas et Arsenal humiliés.