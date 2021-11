Arsenal : Winterburn compare Emile Smith Rowe à David Rocastle et Robert Pires

Emile Smith Rowe a été un joueur clé pour Arsenal jusqu’à présent cette saison (Photo: .)

L’icône d’Arsenal, Nigel Winterburn, a établi des comparaisons entre Emile Smith Rowe et les anciens joueurs David Rocastle et Robert Pires.

Smith Rowe a été dans une forme sensationnelle jusqu’à présent cette saison, marquant quatre buts et aidant deux fois en Premier League.

Le joueur de 21 ans a également joué un rôle essentiel au cours de la séquence de 10 matchs consécutifs sans défaite des Gunners dans toutes les compétitions, qui a vu l’équipe de Mikel Arteta se hisser à la cinquième place du classement de la Premier League.

En raison de sa forme récente, le diplômé de l’académie a obtenu sa toute première convocation dans l’équipe senior anglaise de Gareth Southgate pour les prochains éliminatoires de la Coupe du monde contre l’Albanie et Saint-Marin.

L’ancien arrière gauche d’Arsenal Winterburn, qui a joué 440 fois pour le club du nord de Londres, a salué le rôle que Smith Rowe a joué jusqu’à présent cette saison, avant de le comparer à deux des meilleurs milieux de terrain d’Arsenal.

« Il voyage très bien avec le ballon, et cela le distingue de certains des autres joueurs d’Arsenal », a-t-il déclaré à Metro.co.uk via FreeSuperTips.

Winterburn a comparé Smith Rowe aux légendes d’Arsenal David Rocastle et Robert Pires (Photo: .)

« C’est un appel tardif de l’Angleterre, mais il devrait être très fier et sait qu’il doit continuer à faire ce qu’il fait à Arsenal. Espérons que ce sera le premier appel d’un grand nombre.

« Un ancien joueur d’Arsenal dont il me fait penser est David Rocastle. C’était un joueur formidable, il avait un bon contrôle du football et était un puissant coureur avec le ballon.

« Smith Rowe est similaire à cet égard, c’est excitant de le voir courir sur des joueurs avec le ballon à ses pieds.

« Il y a aussi des similitudes dans son jeu avec Robert Pires, mais je préfère parler de lui seul car il a ses propres qualités qui le distinguent en tant qu’individu. »



