Arsenal-Wolverhampton, suspendu par covid

26/12/2021 à 22:05 CET

La rencontre entre Arsenal et Wolverhampton, de la vingtième journée du Premier ministre, prévue mardi 28 décembre, a été reportée en raison des cas de covid 19 qui touchent l’équipe que forme le Portugais Bruno Lage.

« Les nombreux positifs détectés dans les tests covid 19 et les blessures ont conduit les Wolves à demander le report du match », a déclaré Wolverhampton dans un communiqué.

Plus tard, une note rendue publique par le premier ministre a confirmé la « acceptation de la demande de report car Wolverhampton Wanderers n’a pas le nombre requis de joueurs disponibles pour le match (treize joueurs de champ et un gardien) en raison des cas de covid et de blessures dans leur effectif ».

Arsenal, quant à lui, a également officialisé l’annulation de l’affrontement. « Nous avons le regret de vous annoncer que notre match de Premier League contre les Wolves le mardi 28 décembre a été reporté en raison de plusieurs membres de l’équipe des Wolves ayant été testés positifs pour COVID-19. Ce match sera reprogrammé en temps voulu. et les billets et/ou Les packages d’hospitalité achetés pour cette réunion seront valables pour la date reportée. «

Cette suspension rejoint celle de la rencontre entre Leeds United et Aston Villa, également prévu pour mardi, en raison des points positifs qui affectent l’équipe de l’Argentin Marcelo Bielsa.

Leeds n’a pas récupéré de troupes depuis quelques jours, il a commencé à accumuler des infections. En fait, son match du Boxing Day contre Liverpool devait déjà être annulé.

Avec Arsenal-Wolverhampton, un total de 15 matches de l’élite anglaise ont été reportés en décembre.