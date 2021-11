« Arsène Wenger a gardé Arsenal en Europe chaque année, les fans devraient avoir honte de le critiquer »

10/11/2021 à 20:17 CET

Artur López

Alex Ferguson, qui était directeur du Manchester United pendant 26 saisons, a critiqué les manières des fans d’Arsenal à la retraite de Arsene Wenger comme entraîneur de l’équipe de Londres en 2018 : « Wenger les a gardés en Europe chaque année et pourtant il a été critiqué. Les fans devraient avoir honte. » Le légendaire ancien entraîneur anglais est apparu dans le documentaire amazonien ‘Arsène Wenger : Invincible’.

L’ancien footballeur a également salué la carrière de l’ancien entraîneur français, vainqueur de trois trophées de Premier League. En fait, dans le Saison 2003/04 Wenger a réussi l’exploit de chanter l’alirón après une saison sans défaite, avec 26 victoires et 12 nuls : « J’ai gagné 13 championnats, mais je n’ai jamais été près de passer une saison sans défaite. le d’Arsène »Ferguson a réfléchi aux succès de son homologue. L’ancien mentor de Cristiano Ronaldo, entre autres, a plaisanté sur la longévité de sa carrière et celle de l’ancien manager d’Arsenal : « Arsène et moi sommes des dinosaures, mais nous n’avons pas si mal fait. »

Malgré le message de Ferguson aux fans du club londonien, Wenger n’avait aucune rancune pour sa fin de carrière amère : « Je n’ai pas de ressentiment envers les supporters, je pense juste que si ma personnalité fait obstacle à ce que je pense être notre club, pour moi, c’est plus important. » Le stratège de 72 ans a regretté qu’à sa retraite « nos fans n’aient pas donné l’image d’unité que je veux dans le club, c’était douloureux ».

Concernant les décisions prises lors des 22 ans d’Arsène à Londres, il a regretté de rester au club avec l’arrivée de Stan Kroenke à la propriété de l’entité : « Highbury était mon âme, les Emirats, ma souffrance. » Le premier tournant s’est produit en 2007 : « C’était la première fois que je pouvais ressentir des tensions dans la salle du conseil parce que David Dein avait un accord pour faire venir Kroenke et J’étais déchiré entre être fidèle au club et être fidèle à David. Après ça, la vie n’a plus jamais été la même, je me demande encore si j’ai fait la bonne chose. »

Le revers d’Arsenal en Premier est intervenu après l’impact économique du projet de nouveau stade : « Je pouvais voir que ce serait plus difficile parce que nous avons commencé avec un projet de 200 millions de livres sterling, que nous pouvions nous permettre, et nous nous sommes retrouvés avec 428 millions de livres sterling. Une fois que nous avons déménagé dans le nouveau stade, nous sommes passés de la première ou de la deuxième place à la troisième ou à la quatrième place et avons perdu nos meilleurs joueurs. Avant on les perdait à 30 ans, plus tard, à 25″.

Wenger a reconnu les difficultés avec des ressources financières limitées : « Pour travailler avec des ressources limitées et maintenir le club à un niveau où nous pourrions payer nos dettes, de 2006 à 2015, je pense que j’ai fait mon meilleur travail. » En tout cas, la carrière de l’emblématique manager d’Arsenal a été riche en succès tels que les trois ligues anglaises relevées, sept FA Cups et sept Community Shields.