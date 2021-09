Arsène Wenger affirme qu’Arsenal est en “bonne forme” et exclut tout retour potentiel aux Emirats

in

Arsene Wenger a affirmé que son ancienne équipe, Arsenal, était en “bonne forme” malgré le fait qu’il soit au plus bas de la Premier League, et s’est exclu d’un retour aux Emirats.

Arsenal est 20e du classement avec zéro point et zéro but lors de ses trois premiers matches de Premier League, voyant le manager Mikel Arteta subir une pression intense pour son travail.

Arteta a connu un début de saison difficile à la tête des Gunners

L’entraîneur pour la première fois a obtenu une FA Cup peu de temps après sa prise de fonction en 2019, mais a depuis vu sa réputation s’effondrer avec une mauvaise campagne 2020/21 et un début de saison catastrophique.

Pourtant, malgré les choses qui semblent mauvaises cette campagne, Wenger attribue la mauvaise forme de The Gunner à la qualité de l’opposition.

“Aujourd’hui, le club est en forme”, a-t-il déclaré. «Ils ont eu deux matchs difficiles [against Chelsea and Man City], l’équipe a du potentiel et j’espère qu’elle pourra revenir.

Wenger a cimenté sa place dans les livres d’histoire d’Arsenal au cours d’une course de 22 ans

Wenger, 71 ans, a quitté Arsenal en 2018 après une incroyable période de 22 ans au cours de laquelle il a remporté trois titres de champion et sept FA Cup.

L’équipe a amélioré la sixième place de Wenger dans la ligue en 2017/18, terminant cinquième sous Unai Emery l’année suivante, avant de terminer à la huitième place consécutive avec Arteta.

L’Espagnol a été soutenu par un investissement de 149 millions de livres sterling cet été alors que le club cherche à se remettre sur la bonne voie.

Arsenal a dépensé 50 millions de livres sterling pour Ben White de Brighton

2021/22 représente la première saison en 25 ans depuis qu’Arsenal n’a pas eu de compétition européenne, et la dernière fois que cela s’est produit en 1996, Wenger a sauvé la mise.

Ce ne sera pas le cas cette fois-ci, Wenger déclarant : « J’ai 71 ans. J’ai donné à ce club les meilleures années de ma vie.

« Pour le moment, je ne suis qu’un fan.

Néanmoins, Wenger est toujours le 11e favori à 20/1 pour succéder à Arteta, sous pression, avec l’ancien patron de l’Inter Milan, de Chelsea et de la Juventus, Antonio Conte, en tête à 3/1.