Arsène Wenger annonce un système de détection automatique de hors-jeu pour la Coupe du monde 2022

12/04/2021 à 20:45 CEST

Alberto Teruel

Arsène Wenger, l’entraîneur d’Arsenal à l’époque des «Invincibles», est actuellement directeur du développement mondial de la FIFA. Récemment, dans un programme numérique de l’entité elle-même, a annoncé qu’il étudie la mise en place d’un système de détection automatique de hors-jeu qui commencera à être appliqué lors de la Coupe du monde du Qatar.

Tout d’abord, l’ancien coach français a voulu expliquer le fonctionnement de cet appareil. «Je pense que le détecteur de hors-jeu automatisé sera prêt pour la Coupe du monde 2022. Automatiquement, un signal immédiat sera envoyé à l’arbitre assistant, qui disposera d’une horloge avec un feu rouge, qui transmettra s’il y a ou non une offre de hors-jeu. & rdquor;.

Pour justifier la mise en œuvre de cette nouvelle méthode de détection de la position illégale, Arsène Wenger a influencé le retard provoqué par la prise de décision de l’arbitrage vidéo dans un match moyen. “Actuellement, une minute est attendue en moyenne, mais parfois plus d’une minute et demie ou plus si l’offre est difficile à évaluer. Ce système vise à rendre disponible le hors-jeu automatique, les informations venant directement à l’arbitre assistant & rdquor ;.

Bien que cela semble être un système complètement inconnu, la réalité est que la FIFA a déjà commencé à l’expérimenter. Leur premier terrain d’essai a été la Coupe du monde des clubs 2019, qui s’est tenue au Qatar et dans laquelle Liverpool a été sacré champion. “Ces événements sont une formidable opportunité pour le groupe de travail de la FIFA de mieux comprendre la complexité et l’état de développement des nouvelles technologies.ainsi que de fournir une plate-forme pour discuter de ces innovations dans le football directement avec l’industrie », a déclaré Johannes Holzmüller, directeur de l’innovation technologique dans le football à la FIFA.

La Coupe du monde 2022, qui se déroulera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre, offrira à nouveau la possibilité d’expérimenter avec cet appareil.