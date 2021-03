Arsène Wenger appelle à la restructuration des journées de l’équipe nationale

18/03/2021 à 20:51 CET

Alberto Teruel

Arsène Wenger, le légendaire manager d’Arsenal, a ajouté sa voix aux manifestations exigeant une reformulation de la « pause de l’équipe nationale ». Différentes personnalités du monde du football ont exprimé leur désaccord avec le format actuel, car il interrompt trop souvent le rythme de la saison régulière.

Le calendrier des matches internationaux est l’un des points clés de l’agenda de la FIFA et Wenger, de son poste de directeur du développement du football mondial, n’a pas hésité à exprimer son point de vue. « L’une des solutions dont nous discuterons est de compacter les tours de qualification.« .

La solution proposée par l’ancien joueur d’Arsenal passe par une journée d’équipes nationales qui interrompt la saison régulière à deux reprises seulement. « Au lieu de s’arrêter en septembre, octobre, novembre, mars et juin, Nous avons l’intention de regrouper les parties en deux blocs de 15 jours, en octobre et février. Si cela se produit, les joueurs pourront se concentrer sur leurs équipes respectives pendant la dernière ligne droite de la saison. «

Suite à ce discours, Wenger s’est prononcé en faveur d’une réduction encore plus importante du jour des sélections. «La solution idéale serait de rassembler toutes les parties en un mois, par exemple en octobre. Vous vous qualifiez pour la phase finale et le reste de la saison, vous jouez exclusivement pour votre club. Puis, à la fin de la saison, vous revenez vous concentrer sur votre équipe et jouer le championnat. «

Enfin, le directeur du développement de la FIFA a proposé de disputer la Coupe du monde et les tournois continentaux -Cup America, Eurocup, etc.- tous les deux ans. Cependant, cette proposition se heurte de plein fouet à l’intention d’Infantino d’étendre la Coupe du monde des clubs.