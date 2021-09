Arsène Wenger convoque à nouveau la Coupe du monde tous les deux ans, affirmant que cela entraînera des périodes de repos plus longues et n’a rien à voir avec l’argent

in

Arsène Wenger a de nouveau demandé que la Coupe du monde ait lieu tous les deux ans, affirmant que cette décision n’était pas liée à l’argent et conduirait à des périodes de repos plus longues pour les joueurs.

L’ancien patron d’Arsenal a été l’un des plus fervents partisans du plan pour deux fois plus de Coupes du monde, appelant à plusieurs reprises à changer son rôle de chef du développement mondial du football de la FIFA.

Wenger était un révolutionnaire dans la pirogue – et maintenant il essaie de changer le beau jeu en dehors du terrain

Et maintenant, dans une interview plus longue avec le média français L’Equipe, Wenger a expliqué plus en détail les propositions, affirmant qu’elles conduiraient à un tournoi international chaque été.

“Le principe serait un regroupement de qualifications chaque année, et à la fin de la saison une compétition majeure, Coupe du monde ou championnat continental”, a déclaré Wenger.

La légende des Gunners a expliqué qu’une paire de plus grandes pauses internationales aurait lieu, probablement en octobre et mars, et que les joueurs ne se reverraient pas pour leur pays avant les finales du tournoi cet été.

“Entre les deux fenêtres de qualification, le joueur resterait dans son club toute l’année”, a-t-il expliqué.

Le cycle de quatre ans de la Coupe du monde pourrait changer pour la première fois en 91 ans d’histoire

Le calendrier actuel prévoit quatre pauses internationales par saison pour les matches amicaux et les qualifications en septembre, octobre, novembre et mars, avec des joueurs voyageant partout dans le monde pour rejoindre leur pays.

Wenger pense qu’il s’agit d’un autre problème que les propositions de la FIFA aideront à résoudre.

“Il doit y avoir moins de mixité dans le calendrier entre les périodes de football de clubs et les périodes de football international, et donc moins de déplacements transcontinentaux pour les joueurs par exemple”, a-t-il déclaré.

Wenger a été interpellé sur l’incitation financière derrière les plans, ce à quoi il a répondu : « Pas du tout.

« Il y aura le même nombre de matches qu’avant, et les joueurs iront moins souvent en sélection internationale.

Wenger a été considéré comme un révolutionnaire au cours de ses premières années à Arsenal

“L’idée est vraiment d’améliorer le niveau de jeu et les compétitions, il n’y a aucune incitation financière derrière, d’autant plus que la FIFA redistribue l’argent à toutes les fédérations du monde pour développer le football dans leurs pays.”

Wenger a également été pressé par l’augmentation du nombre de matches de football international chaque été, et il a affirmé qu’une plus grande période de repos serait garantie.

“Pour les joueurs, il n’y aura plus de matches, et il y aura un repos obligatoire après les phases finales, au moins 25 jours”, a déclaré Wenger.

Le manager triple vainqueur de la Premier League espère que les plans pourront être mis en place en 2028, deux ans après la Coupe du monde 2026 prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le président de la FIFA Gianni Infantino réfléchit aux plans de Wenger

L’idée est toujours à l’étude après que la FIFA a voté pour étudier le projet en mai.

Mais ce n’est pas la première fois que Wenger, 71 ans, est présenté comme un révolutionnaire depuis qu’il a rejoint la FIFA. .

Sa vision du développement du football est cependant claire.

“Ce que les gens veulent aujourd’hui, ce sont des compétitions à enjeux élevés et faciles à comprendre”, a-t-il déclaré.

« C’est un projet global, pour le football masculin, mais aussi pour le football féminin et les compétitions de jeunes.