Arsène Wenger défend Diego Simeone après le camouflet de la poignée de main de Jurgen Klopp

Diego Simeone était déterminé à ne pas serrer la main de Jurgen Klopp après le choc de la Ligue des champions mardi (Photo: .)

Diego Simeone a suscité une certaine controverse lorsqu’il a couru dans le tunnel sans serrer la main de Jurgen Klopp mardi soir, mais Arsene Wenger pense que quelque chose a dû provoquer cette réaction de la part du célèbre argentin fougueux.

L’Atletico Madrid de Simeone venait d’être battu 3-2 par Liverpool de Klopp lors d’un match palpitant de Ligue des champions au Wanda Metropolitano.

Dès que le coup de sifflet à plein temps a été donné, Simeone s’est précipité dans le tunnel, laissant Klopp perplexe et saluant alors que le patron d’Atleti disparaissait.

Wenger, qui était connu pour snober l’étrange poignée de main au cours de sa carrière de manager, était loin d’être indigné par les actions et pense que Simeone a dû être provoqué dans sa petite crise de colère.

« Ce n’est pas toujours la paix et l’amour sur le banc », a déclaré Wenger à beIN Sports. « Dans l’ensemble, je dois dire qu’il s’est passé quelque chose là-bas. Non seulement il ne salua pas, mais il courut à l’intérieur.

«Cela signifie qu’il était déterminé à ne pas serrer la main et cela signifie que quelque chose s’est passé.

« Ce qui est bien, c’est que c’est réparable car il arrive parfois que vous ayez un échange de mots et six mois plus tard vous vous rencontrez et vous vous débrouillez. »

Pas de poignée de main entre Simeone et Klopp alors que les Reds devancent l’Atletico dans un thriller à cinq buts ! ????®â????ð????¨ FT : Atlético 2-3 Liverpool pic.twitter.com/V4yYMxCPfr – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 19 octobre 2021

Simeone a également rejeté la situation, affirmant qu’il n’aimait tout simplement pas la poignée de main d’après-match et que ce n’était pas quelque chose qu’il faisait toujours.

« Je ne salue pas toujours (l’autre manager) après le match parce que je ne l’aime pas », a déclaré Simeone aux journalistes.

«Ce n’est sain ni pour le gagnant ni pour le perdant. Je pense de cette façon. « Mais maintenant, quand je le verrai, je le saluerai sans problème. »

Klopp a estimé qu’il n’était «pas juste» que Simeone ne lui ait pas serré la main, mais a également admis que sa réaction était mauvaise et a cherché à passer à autre chose.

«La situation est claire, je voulais lui serrer la main et il ne voulait pas. Sa réaction n’était certainement pas la bonne et la mienne n’était pas très bonne non plus », a déclaré le patron de Liverpool à BT Sport.

«Mais nous sommes tous les deux émotifs, donc quand nous nous verrons la prochaine fois, nous nous serrerons la main définitivement et c’est comme si de rien n’était.

Jurgen Klopp a remporté une fantastique victoire à Madrid (Photo: .)

« Il était évidemment en colère non pas contre moi, mais contre le jeu, le monde et ce n’est rien d’autre. »

Le match mémorable a vu Mohamed Salah et Naby Keita donner l’avantage à Liverpool 2-0 avant qu’un doublé d’Antoine Griezmann n’annule l’avance avant la mi-temps.

Le Français a ensuite vu un carton rouge consécutif à la 52e minute et un penalty de Salah l’a remporté pour les visiteurs à 12 minutes de la fin pour maintenir le début parfait des Reds dans leur campagne européenne.



