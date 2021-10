Arsene Wenger distingue la star de Man Utd sous le feu des éloges après la victoire d’Atalanta

Arsene Wenger a été impressionné par la victoire de Manchester United contre Atalanta (Photo: beIN Sports)

Les stars de la liste A de Manchester United ont peut-être volé les gros titres après la victoire d’hier soir contre l’Atalanta, mais Arsène Wenger a tenu à féliciter l’un de leurs joueurs les plus critiqués ces derniers temps pour son rôle dans une victoire épique.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a été huée à la mi-temps alors que son équipe menait 2-0 et que son sort en Ligue des champions était en jeu.

Une performance enthousiasmante en deuxième mi-temps, cependant, couronnée par la tête tardive de Cristiano Ronaldo, a permis d’obtenir trois points vitaux qui ont propulsé les Diables rouges en tête du groupe F après trois matches.

La tête de Cristiano Ronaldo a scellé la victoire de retour de Manchester United contre l’Atalanta (Photo: .)

Et tandis que Marcus Rashford et Bruno Fernandes, ainsi que l’éventuel vainqueur du match Ronaldo, ont apporté des contributions accrocheuses, Wenger a été impressionné par l’affichage du très décrié Fred à la base du milieu de terrain de United.

L’international brésilien a récemment été critiqué par une foule d’anciens joueurs du club, Roy Keane suggérant que sa présence continue empêcherait United de lancer un défi de titre crédible.

Plus récemment, Owen Hargreaves a affirmé que Sir Alex Ferguson aurait interdit le joueur de 28 ans pendant un mois pour ne pas avoir empêché Andros Townsend de marquer l’égalisation d’Everton lors d’un match nul 1-1 à Old Trafford, mais Wenger insiste sur le fait que l’ancien milieu de terrain du Shakhtar Donetsk a joué un rôle clé dans une victoire qui a allégé la pression sur son manager.

Le milieu de terrain de Man Utd Fred a été régulièrement critiqué cette saison mais a produit une performance énergique contre l’Atalanta (Photo: .)

« Je soulignerais personnellement la seconde moitié de Fred », a déclaré l’ancien manager d’Arsenal à beIN sports.

‘Fred a sauvé quelques croix dans la boîte. Défensivement, il a été exceptionnel et il a travaillé incroyablement dur en seconde période.’

Plus : Manchester United FC



Pendant ce temps, Solskjaer avait laissé Paul Pogba hors de son onze de départ, mais avait lancé l’international français au milieu de la deuxième période alors que son équipe était toujours à la traîne et Wenger pensait également que son compatriote avait une influence décisive sur le résultat.

Il a ajouté: « Les changements ont fait une différence, Pogba, je pense, a bien fait. Pogba leur a donné plus de puissance au milieu de terrain en créant des balles plus dangereuses.

«Et quand Pogba est arrivé, Fernandes est devenu meilleur. Fernandes a connu une mauvaise première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, il s’est également réveillé.



PLUS : Envahisseur de terrain plaqué au sol après avoir attrapé le héros de Manchester United Cristiano Ronaldo



PLUS : Joe Cole soutient Romelu Lukaku et Cristiano Ronaldo pour être les meilleurs buteurs de la Premier League cette saison

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport pour les dernières nouvelles sur

Facebook, Twitter et Instagram.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();