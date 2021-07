Arsène Wenger et Jose Mourinho s’entendent sur le penalty controversé de l’Angleterre contre le Danemark

L’Angleterre a reçu un coup de pied controversé (Photo de Laurence Griffiths / POOL / .) (Photo de LAURENCE GRIFFITHS/POOL/. via .)

Ils ont peut-être été rivaux au cours de leur carrière de manager, mais José Mourinho et Arsène Wenger ont enfin trouvé un terrain d’entente.

La paire était des ennemis pendant leur séjour à Londres avec Chelsea et Arsenal respectivement, le duo venant régulièrement de coups verbaux et à un moment donné une dispute sur la ligne de touche.

Leur relation s’est améliorée depuis la retraite de Wenger en 2018 et le couple a travaillé comme experts ensemble lorsque Mourinho était au chômage, notamment après son départ de Manchester United.

Et la paire a pu mettre leurs différences de côté après la victoire 2-1 de l’Angleterre contre le Danemark en demi-finale de l’Euro 2020, car ils ont convenu qu’un vainqueur controversé de Harry Kane n’aurait pas dû se présenter.

Wenger insiste sur le fait que ce n’était pas une pénalité (Photo: beIN Sports)

Les Three Lions ont écopé d’un penalty en prolongation après que Raheem Sterling a été jugé coupable d’une faute dans la surface, mais les rediffusions ont montré qu’il y avait peu de contact et Mourinho et Wenger estimaient que VAR aurait dû intervenir.

«Je dis comme je le vois, pas comme ça. Peut-être que vous n’aimez pas mon opinion cette fois », a déclaré Mourinho à TalkSPORT.

«Ce n’est jamais une pénalité. La meilleure équipe a gagné, l’Angleterre mérite de gagner. L’Angleterre a été fantastique, mais pour moi ce n’est jamais un penalty.

“La meilleure équipe a gagné, l’Angleterre est une meilleure équipe que le Danemark. Le Danemark a joué de la façon dont je m’attendais à ce qu’il joue jusqu’à ses limites.

“L’Angleterre était vraiment très bonne et elle méritait sans aucun doute de gagner ce match/ Mais, pour moi, ce n’est jamais un penalty. A ce niveau, une demi-finale d’Euro je ne comprends pas vraiment la décision de l’arbitre.

“Je ne comprends pas encore moins le fait que le VAR n’ait pas amené l’arbitre à l’écran ni annulé la décision. Pour moi, ce n’est jamais une pénalité.

« Donc, en tant que footballeur, je suis très heureux que l’Angleterre ait gagné – ne vous méprenez pas – et je pense qu’ils méritent de gagner – ne vous méprenez pas. Mais en tant que footballeur, je suis déçu que le penalty ait été infligé. Je pensais que l’Angleterre gagnerait.

Wenger a accepté, insistant sur le fait qu’il ne pouvait pas comprendre comment VAR n’était pas intervenu pour donner à l’arbitre un autre regard sur l’incident.

“Aucune pénalité”, a déclaré Wenger à BeIN Sports.

« Regardez dans le moment comme ça, je crois que le VAR, je ne comprends pas pourquoi ils ne demandent pas à l’arbitre d’y jeter un coup d’œil. Dans un moment comme celui-là, il est important que l’arbitre soit absolument convaincu qu’il s’agissait d’un penalty.

“Ce n’était pas assez clair pour dire” oui, c’est vrai “. Au moins, il aurait dû regarder sur l’écran. Je ne sais pas pourquoi le VAR ne lui a pas demandé d’y aller. Pour moi pas de pénalité. Je pense que le VAR a laissé tomber l’arbitre.

