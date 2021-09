Arsene Wenger et les plans de la FIFA pour la Coupe du monde tous les deux ans ont porté un coup dur alors que les meilleures ligues européennes s’unissent pour rejeter les plans

La Premier League a rejoint 36 autres membres du groupe des ligues européennes pour s’opposer au projet de Coupe du monde qui se tiendra tous les deux ans.

Le groupe est composé de toutes les grandes ligues de football européennes qui ont conjointement rejeté l’idée jeudi dans un communiqué.

.

Wenger réclame une réforme du football

Arsene Wenger, qui est le chef du développement mondial du football de la FIFA, a plaidé publiquement pour deux fois plus de Coupes du monde depuis le début de 2021, mais l’idée a été largement ignorée.

Mais Aleksander Ceferin, président de l’UEFA, l’instance dirigeante du football européen, a déclaré au Times que les plans “tueraient le football” et ont déclaré que les pays du continent pourraient boycotter le tournoi.

Cela fait suite à une déclaration du groupe des ligues européennes, dont les 37 membres comprennent la Premier League, l’EFL, la Liga, la Serie A, la Bundesliga et la Ligue 1, ont rejoint le camp en opposition aux plans de la FIFA.

Il disait : « A cette occasion, les Ligues se sont fermement et unanimement opposées à toute proposition d’organiser la Coupe du Monde de football tous les deux ans.

« Les ligues travailleront avec les autres parties prenantes pour empêcher les instances dirigeantes du football de prendre des décisions unilatérales qui nuiront au football national qui est le fondement de notre industrie et de la plus haute importance pour les clubs, les joueurs et les fans à travers l’Europe et le monde.

Le groupe des ligues européennes comprend la grande majorité des meilleurs joueurs du monde

« De nouvelles compétitions, des compétitions remaniées ou des compétitions élargies pour le football de clubs et d’équipes nationales tant au niveau continental et/ou au niveau mondial ne sont pas les solutions aux problèmes actuels de notre jeu dans un calendrier déjà encombré.

« Le calendrier du football nécessite définitivement l’accord de toutes les parties prenantes et ne peut être que le résultat d’un subtil équilibre entre le football de clubs et d’équipes nationales et entre le football de clubs national et international. »

Wenger a déclaré que le calendrier actuel était ” obsolète, pas pratique et pas efficace ” et a déclaré en tant qu’ancien directeur de club qu’il sauterait sur les changements.

“J’ai essayé de créer un calendrier clair, simple à comprendre et moderne, cela signifie une meilleure séparation entre le football de clubs et la fédération”, a déclaré le Français.

Wenger veut changer le tissu de la Coupe du monde qui a lieu tous les quatre ans depuis sa création en 1930

“En respectant cet équilibre de 80 à 20%, je pense que si j’étais dans un club, je signerais des deux mains pour ce programme.

“Cela me donnerait le temps d’avoir les joueurs et de me concentrer sur ce qui est important pour le club. Dans l’ensemble, je dirais qu’une meilleure séparation entre le football de club et le football de l’équipe nationale améliorerait la qualité de la concentration des deux côtés.

Les propositions ont été défendues par un groupe d’anciens internationaux tels que Ronaldo, vainqueur de la Coupe du monde 2002, ainsi que par l’ancien gardien danois Peter Schmeichel et l’ancien milieu de terrain australien Tim Cahill.

Schmeichel a déclaré qu’il n’y avait eu aucun désaccord au sein du groupe de consultation des joueurs et des entraîneurs sur le fait que changer la fréquence des finales à tous les deux ans était une bonne chose.

Le patron de l’Angleterre Gareth Southgate dit qu’il a un “esprit ouvert” aux propositions

Les joueurs actuels, comme le Gallois Gareth Bale, qui n’a pas encore participé à une Coupe du monde et qui bénéficierait donc sans doute du changement, s’y sont opposés.

Ronaldo a souligné que la Ligue des champions et les tournois de tennis du Grand Chelem n’étaient pas moins prestigieux pour être joués chaque année.

“Il est grand temps que nous réfléchissions à la rénovation et à l’amélioration de ce modèle pour apporter de plus en plus d’émotion aux fans et améliorer les conditions pour les athlètes”, a déclaré le Brésilien.

Les plans incluent l’introduction d’une période de repos obligatoire de 25 jours à la fin de chaque tournoi afin que les joueurs puissent récupérer pour la saison suivante.

. ou concédants de licence

Wenger a précédemment nié que les plans étaient motivés par l’argent

La FIFA semble vouloir permettre à ses 211 associations membres de prendre la décision finale plus tard cette année. Étant donné que 166 étaient en faveur de la réalisation de l’étude de faisabilité, les propositions ont de bonnes chances de surmonter cet obstacle, mais une lutte de pouvoir avec les ligues majeures et les clubs semble se profiler à l’horizon.

La confédération sud-américaine CONMEBOL pourrait encore se joindre à nous, après que son président Alejandro Dominguez s’est déclaré en 2018 favorable à une étude de faisabilité pour réduire l’écart de Coupe du monde à deux ans.

Il y a un grand nombre d’autres ramifications si un tel changement était apporté.

La Coupe du monde féminine devrait occuper le même été qu’une grande finale masculine chaque fois qu’elle se jouerait, bien que la FIFA envisage un créneau en juillet ou août pour cet événement dans le cadre d’un exercice de consultation distinct dirigé par l’ancien entraîneur des États-Unis Jill. Ellis.

. – .

La dernière Coupe du monde féminine s’est jouée à l’été 2019, un an après la dernière Coupe du monde masculine

Il semble également qu’il n’y ait pas de place pour les plans du président de la FIFA, Gianni Infantino, pour une Coupe du monde des clubs estivale élargie, dont on espérait qu’elle deviendrait un rival de la Ligue des champions de l’UEFA.

Une première édition du concours devait avoir lieu en Chine cette année, avant que la pandémie de coronavirus n’entraîne sa suspension indéfinie.

Wenger a déclaré que le format de la Coupe du monde des clubs serait réexaminé une fois qu’un accord aurait été trouvé sur le calendrier international.

La première Coupe du monde du nouveau cycle proposé a été fixée au crayon pour 2028, ce qui crée un autre problème – un affrontement avec les Jeux olympiques d’été.

Le président du Comité international olympique, Thomas Bach, a déclaré mercredi qu’il ne voulait pas “mettre de l’huile sur le feu” en commentant les plans, mais que cela serait probablement dommageable sur le plan commercial si les deux événements se tenaient côte à côte le même été.

La période de repos estival obligatoire pourrait également affecter la capacité des clubs européens à se lancer dans des tournées de pré-saison lucratives.

PARI SPÉCIAL – OBTENEZ 50/1 SUR RONALDO POUR MARQUER LE PREMIER CONTRE NEWCASTLE

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.