Arsène Wenger nomme le joueur le plus sous-estimé qu’il a dirigé à Arsenal

Arsène Wenger a dirigé un certain nombre de superstars de premier plan au cours de son règne de 22 ans à Arsenal, mais certains de ses piliers les plus fiables n’ont peut-être pas obtenu le crédit qu’ils méritaient.

Le légendaire Français a hérité d’un certain nombre de joueurs d’élite de son prédécesseur Bruce Rioch, notamment Dennis Bergkamp, ​​Tony Adams, Ian Wright et David Seaman.

Wenger a été crédité d’avoir prolongé sa carrière avec des méthodes alors révolutionnaires, avant de compléter son équipe avec des joueurs largement méconnus de l’étranger.

Gilberto Silva était un membre clé de l’équipe victorieuse d’Arsenal en 2004 en Premier League (Photo: .)

Thierry Henry, Nicolas Anelka, Cesc Fabregas et Patrick Vieira étaient tous des éléments essentiels des équipes réussies d’Arsenal dirigées par Wenger et ont connu des carrières extrêmement réussies après s’être imposés comme des talents de classe mondiale à Arsenal.

D’autres noms moins glamour, cependant, selon Wenger, étaient tout aussi importants au cours de la période de trophées la plus prolifique de sa carrière de manager et le légendaire Français a souligné l’importance de Gilberto Silva pour l’équipe des Invincibles d’Arsenal.

Lorsqu’on lui a demandé de nommer le joueur le plus sous-estimé qu’il ait jamais entraîné, Wenger a déclaré à la SPORTbible : » Gilberto Silva. Il était naturellement discret. Je me souviens quand je l’ai acheté en 2002, il était au Japon à la Coupe du monde.

«Je l’ai regardé et j’ai pensé qu’il ne faisait rien de spécial, mais ensuite vous pensez qui a gagné ce ballon et c’est Gilberto Silva, ou qui a fait cette passe et c’est Gilberto Silva.

«Je suis allé l’acheter et après cela, je dirais que dans les Invincibles, personne ne parle de lui, mais c’est le genre de joueur dont vous voyez seulement à quel point ils leur manquent lorsqu’ils ne jouent pas. Quand ils jouent, ils trouvent tout naturel.

« Olivier Giroud était un peu comme ça dans l’autre sens. Cela signifie que lorsqu’il ratait une passe, c’était toujours une passe maladroite, mais lorsque vous ne le jouiez pas, vous manquiez une certaine présence à l’avant. C’était un peu similaire d’une manière différente.

« Lauren aussi, c’était un vrai combattant de l’ancien temps. »



