Arsène Wenger nomme quatre stars de Manchester United qui ont joué un rôle crucial dans la victoire de l’Atalanta – Man United News And Transfer News

La légende d’Arsenal, Arsène Wenger, a réservé des éloges particuliers à Bruno Fernandes, Fred, Cristiano Ronaldo et Paul Pogba après la superbe victoire de retour sur l’Atalanta.

L’ancien manager français travaillait comme expert pour BeIn Sports lorsqu’il est tombé en panne ce qui s’est bien passé pour l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer.

Selon Football365, Wenger a déclaré : « Je vous ai dit avant le match que Ronaldo est un champion, et nous voyons que ce n’est jamais par hasard.

«Il est revenu avec une tête magnifique, et nous oublions souvent quand nous parlons de lui à quel point il est bon dans les airs.

« Les changements ont fait la différence – [Paul] Pogba, pensai-je, s’en est bien sorti. Je soulignerais personnellement la seconde moitié pour Fred.

«Fred a sauvé quelques centres dans la surface, excellents défensivement et il a travaillé incroyablement dur en seconde période.

« Pogba a donné plus de puissance au milieu de terrain en créant des balles plus dangereuses.

« Et quand Pogba est arrivé, [Bruno] Fernandes est devenu meilleur. Fernandes a eu une mauvaise première mi-temps et en seconde mi-temps, il s’est réveillé.

Ronaldo a déjà sauvé Manchester United à plusieurs reprises cette saison et n’a montré aucun signe d’arrêt jusqu’à présent.

Le Portugais de classe mondiale a prouvé à plusieurs reprises dans le passé qu’il est l’homme qui monte le plus haut lorsque son équipe a le plus besoin de lui.

Les éloges de Fred étaient également bien mérités car il couvrait chaque brin d’herbe afin de protéger autant que possible sa défense.

C’est son travail qui a fourni la plate-forme aux joueurs attaquants pour continuer et gagner le match 3-2 pour United.

Bruno lui-même a admis que son approche à haut risque et à haute récompense pour les passes peut être frustrante, mais qu’elle donne finalement des résultats.

Il est sûr de dire qu’il a joué un rôle déterminant dans la victoire et comme le dit Wenger, l’influence de Pogba sur le banc ne peut pas non plus être sous-estimée.

Le vainqueur de la Coupe du monde a aidé son équipe à gagner un territoire crucial dans sa tentative de renverser la vapeur contre une équipe d’Atalanta têtue.