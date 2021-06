Arsène Wenger pense que l’Allemagne est cuite pour l’Euro

L’ancien manager d’Arsenal, Arsene Wenger, n’est pas ravi de ce qu’il a vu d’Allemagne – et nous ne parlons pas des coups que le Bayern Munich avait l’habitude de donner à ses Gunners.

Après quatre années largement improductives depuis sa victoire en Coupe des Confédérations 2017, l’Allemagne s’est battue et n’est tout simplement pas très bonne dans l’ensemble. Wenger, cependant, en a assez vu et pense que les joueurs de la liste ont perdu leur « croyance » :

Wenger a raison.

Après le match nul malheureux et décevant de mercredi contre le Danemark, l’Allemagne s’est retrouvée – une fois de plus – à la recherche de réponses sur ce qui n’allait pas. Une panne défensive ne devrait pas être la cause d’un match nul ou d’une défaite, mais trop souvent de nos jours, Die Mannschaft ne peut pas avoir assez d’offensive pour compenser même un seul score de l’opposition.

Le ressortissant allemand a encore une mise au point pour l’Euro lorsqu’il affrontera la Lettonie le 7 juin. À moins que Joachim Löw ne redécouvre la magie de la Coupe du monde 2014 ou de la Coupe des confédérations 2017, cela pourrait être un passage court et frustrant à l’Euro.