Arsène Wenger propose des changements à la Coupe du Monde de la FIFA, y compris le tournoi qui se déroule tous les deux ans !

Arsène Wenger a acquis le statut légendaire d’entraîneur d’Arsenal et est maintenant éloigné de ce rôle depuis de nombreuses années.

Depuis lors, Wenger est devenu responsable du développement mondial du football à la FIFA. Wenger n’a pas eu peur de s’exprimer et de défendre le sport qu’il aime contre tout changement négatif, comme la Super League.

Wenger a récemment présenté une nouvelle proposition pour la Coupe du Monde de la FIFA. Sa proposition est centrée sur une refonte complète qui verrait la FIFA organiser une Coupe du monde tous les deux ans. Cela nécessiterait bien sûr une refonte massive du calendrier international. La plupart des gens ont peur du changement, et un changement de cette ampleur serait difficile de gagner l’opinion du public. Sans compter que cela signifierait que de nombreux records et l’histoire du tournoi seront écrasés.

NOUVELLES | Arsène Wenger a soutenu le projet d’organiser une Coupe du Monde de la FIFA tous les deux ans, estimant que “c’est ce que veulent les fans”. Voulez-vous une Coupe du monde biennale? – . UK (@TheAthleticUK) 5 juillet 2021

Il y aurait sûrement de nouveaux noms dans l’histoire des records du tournoi, les joueurs pouvant potentiellement jouer le double du nombre de Coupes du monde que les joueurs des générations précédentes. Non seulement cela, cela enlève le sens de gagner le tournoi quand cela arrive beaucoup plus souvent. Gagner ces étoiles sur votre kit doit être considéré comme l’accomplissement ultime et nous ne voulons pas sursaturer ce trophée.

Les objectifs supplémentaires de Wenger sont de rendre les périodes internationales plus favorables pour toutes les parties. Il prône une ou deux pauses internationales, au lieu des cinq actuelles. Cela se traduirait par moins de déplacements pour les joueurs et apporterait plus de « clarté et continuité » pour toutes les parties concernées. En fin de compte, l’objectif ici est de réduire le risque de blessure, car nous pouvons voir à quel point la blessure de Lewandowski a été une perte pour la saison du Bayern Munich.

« J’ai toujours eu le sentiment que les nombreuses pauses plus courtes étaient plutôt défavorables aux joueurs. C’étaient toujours des moments d’incertitude. Comment les joueurs se sentent-ils mentalement après ? Vous revenez blessé ? C’est exactement ce qui est arrivé à Robert Lewandowski, qui s’est blessé avec l’équipe nationale polonaise contre Andorre. Cela a ruiné toute la saison de la Ligue des champions du Bayern », a déclaré Wenger au kicker.

Wenger souhaite également réduire le nombre de matchs, en supprimant un nombre important de matchs qualificatifs.

«Plus de gros matchs, plus de matchs à élimination directe, moins de matchs de qualification. C’est ce que veulent les fans », préconise l’ancien manager d’Arsenal.

Analyse BFW

Bien que je convienne que le grand tournoi est spécial, faire en sorte que les finales aient lieu tous les deux ans enlève une partie de ce sentiment et les qualifications sont importantes pour les petites nations et ces voyages peuvent être incroyables pour ces équipes. Nous devons prendre soin des nations grandes et petites. Sans oublier, qu’est-ce que cela signifierait pour les autres tournois internationaux ?

Il y a beaucoup à retirer de cette nouvelle proposition, et c’est quelque chose sur lequel beaucoup auront des points de vue opposés. Une Coupe du monde tous les deux ans est incroyablement attrayante pour les diffuseurs, mais serait fortement opposée par les ligues et les clubs préoccupés par l’épuisement des joueurs. Une partie que nous ne pouvons pas oublier de cette proposition, ce sont les fans. Nous devons préserver le sport tout en attirant les adeptes du monde entier.

Que pensez-vous de ce plan proposé?