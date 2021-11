Arsène Wenger a révélé le seul joueur qu’il regrette d’avoir perdu contre Arsenal au cours de ses 22 années à la tête du club de Premier League.

Le légendaire Français a remporté trois titres de Premier League et remporté sept médailles de vainqueur de la FA Cup au cours d’une période célèbre entre 1996 et 2018. Au cours de sa première saison à la tête, il a remporté un doublé en Premier League et en FA Cup. Il a également traité des centaines de transferts et signé certains des plus grands joueurs d’Arsenal à l’ère moderne.

Thierry Henry, Patrick Vieira, Robert Pires et Marc Overmars sont tous arrivés sous Wenger. Inconnu Nicolas Anelka, 17 ans, était l’une des signatures les plus entreprenantes de Wenger et il est le joueur que Wenger considère comme son « plus grand regret ».

S’exprimant lors d’un événement aux côtés de David Dein, Wenger a déclaré: «Oui, nous avons utilisé la carte Arsène Wenger et les joueurs voulaient aller là où ils gagneraient. Mon plus grand regret et ma plus grande honte est qu’Anelka soit partie. Il aurait pu être spécial, au lieu de cela, il a joué pour 13 clubs.

Wenger a ajouté : « Sur Ronaldo, nous l’avons repéré et nous avons été impressionnés. Nous avons dîné, nous avons discuté d’argent. Le lendemain, Manchester United nous a fait sauter hors de l’eau. Nous étions habitués.

Anelka a remplacé Ian Wright au cours de la seconde moitié de la double saison 1997/98. Il a ensuite remporté le prix PFA du jeune joueur de l’année la campagne suivante avant de partir pour le Real Madrid.

Madrid a payé 22,3 millions de livres sterling pour Anelka – un joueur pour lequel ils n’avaient payé que 500 000 livres sterling. Ils ont ensuite acheté Henry avec les bénéfices.

Pendant ce temps, Barcelone est devenue un lieu d’atterrissage potentiel pour Alexandre Lacazette.

Six victoires et deux nuls en championnat ont propulsé Arsenal parmi les quatre premiers, et Lacazette est un joueur qui a joué un rôle important dans leur renaissance.

Barcelone cible Lacazette

Le Français, 30 ans, a participé à chacun des cinq derniers matches de championnat d’Arsenal. Son égaliseur de dernier souffle contre Crystal Palace le mois dernier a résumé la nouvelle résilience du club sous Mikel Arteta.

Cependant, Lacazette est dans la dernière année de son contrat, et jusqu’à présent, rien n’indique qu’une prolongation sera signée.

Cela laisse les Gunners avec deux options. Premièrement, ils pourraient sanctionner une vente à prix réduit en janvier afin de récupérer des frais. Alternativement, ils voudront peut-être retirer encore six mois de Lacazette compte tenu de sa forme stellaire, puis le perdre gratuitement l’été prochain.

Maintenant, The Hard Tackle a déclaré que Barcelone avait l’œil sur la première option, avec son besoin d’attaquer des renforts maintenant immédiats.

Martin Braithwaite est absent en raison d’une grave blessure au genou. De plus, Sergio Aguero manquera au moins trois mois après avoir reçu un diagnostic de problème cardiaque.

En tant que tel, Lacazette est candidat pour remédier à leurs problèmes en janvier, et Arsenal lui aurait imposé un prix de 10 millions d’euros (8,5 millions de livres sterling) sur la tête.

