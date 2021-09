Arsene Wenger s’en prend aux critiques, insistant sur le fait qu’il a consacré ses “meilleures années” à la stabilisation d’Arsenal, la légende des Gunners avoue également qu’il a VU des incidents qu’il a prétendu ne pas voir

“Je ne l’ai pas vu” était une réponse familière de la légende d’Arsenal Arsène Wenger lorsqu’on lui a posé des questions sur un moment controversé d’un match.

La vérité était cependant assez différente, car il a finalement avoué que dans de nombreux cas, il avait réellement vu l’incident sur lequel on l’avait interrogé.

Il admet qu’il en savait souvent plus qu’il ne le laissait entendre…

Il a déclaré au Daily Telegraph : « Au début, peut-être, oui, mais après cela, quand il est devenu question du sens de l’humour – je me suis dit ‘d’accord, peut-être que je ferai avec’. C’était un bon moyen de se sortir de situations embarrassantes parfois !

Après avoir dit cela aux caméras de télévision avec un sourire ironique sur son visage, l’intervieweur riait souvent…

« Et alors, vous vous en tireriez ! » ajouta Wenger.

Il a également critiqué ses détracteurs au cours de ses dernières années à la tête d’Arsenal, insistant sur le fait qu’il avait consacré ses «meilleures années» de gestion au club.

Wenger a longtemps été vénéré par les fans d’Arsenal

De plus en plus sur le dos alors que le succès d’Arsenal s’estompait

Le Français a connu un énorme succès au cours de ses 22 années au club, remportant trois titres de Premier League et sept FA Cup.

Cependant, les dernières années de son mandat ont vu un nombre croissant de fans des Gunners lui demander de quitter le travail.

“Je pense que les gens sont assez durs à propos des dernières années”, a déclaré Wenger au Daily Telegraph.

« En 2016, nous avons terminé deuxièmes de la ligue. Leicester a gagné mais d’autres équipes étaient également derrière Leicester, et Leicester n’a perdu que trois matchs. En 2017, nous ne nous sommes pas qualifiés pour le top quatre pour la première fois en 20 ans, mais nous avons obtenu 75 points.

« Les gens ne se rendent pas compte. Nous avons gagné le [FA] Coupe face à Chelsea qui venait de remporter le championnat et avait la chance de décrocher le doublé.

Wenger a remporté SEPT FA Cups avec Arsenal. Manchester United, Chelsea et Tottenham sont les seuls clubs à l’avoir remporté plus que Wenger dans toute leur histoire

« Et après, en 2018, on a perdu la finale de la Coupe de la Ligue contre [Manchester] City, on a perdu en demi-finale de Ligue Europa contre l’Atletico Madrid mais par un seul but.

“Arsenal sera dans mon cœur pour toujours mais, oui, je me concentre sur ma prochaine vie maintenant.

“Regardez, j’ai donné les meilleures années de ma carrière pour développer ce que je pense être important – le stade et le rembourser et mettre le club dans une position où il était capable d’affronter l’avenir et avait le potentiel de bien faire.

“En fin de compte, nous avons surtout gagné et ce dont je suis le plus fier, c’est de mettre le club dans cette position.”

Wenger est une légende d’Arsenal

