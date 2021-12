Arsenio Gonzalez a tué sa femme dans un meurtre-suicide avec des enfants

Un père du Texas aurait battu sa femme à mort, puis s’était suicidé aux premières heures du matin de Noël alors que cinq enfants se trouvaient à l’intérieur de la maison familiale. Les autorités locales disent qu’il a 45 ans Arsène Gonzalez tué sa femme, 42 ans Maria González, avant de se tirer une balle dans la tête.

Des députés du bureau du shérif du comté de Harris ont répondu à un appel au 911 vers 1 heure du matin dans une maison de la rue Daun, près du mont Houston. À leur arrivée sur les lieux, les premiers intervenants ont découvert les corps d’un homme adulte et d’une femme adulte sur la pelouse de la maison. Une arme à feu a été récupérée près des corps sur la pelouse et les deux adultes ont été déclarés morts sur les lieux.

Selon le shérif du comté de Harris Ed Gonzalez, les députés ont également trouvé cinq enfants à l’intérieur de la résidence. Ils étaient âgés de 7 à 16 ans. Aucun des enfants n’a été blessé ou n’a été témoin de ce qui s’est passé à l’extérieur de la résidence entre les deux adultes, ont indiqué les autorités. Les cinq enfants auraient quitté la résidence avec le personnel des services de protection de l’enfance.

Le shérif Gonzalez a déclaré que le corps de Maria « présentait des signes de traumatisme contondant », tandis qu’Arsenio semblait être mort d’une blessure par balle auto-infligée. Les deux hommes auraient passé la soirée à un événement de Noël en famille et n’étaient rentrés chez eux que peu de temps avant le meurtre et le suicide apparent.

«Ce couple, un homme et sa femme étaient à une réception familiale plus tôt. Ils sont rentrés à la maison et cet incident s’est produit, donc l’enquête est en cours. Aucun des enfants n’a été blessé et n’a été témoin de quoi que ce soit à l’époque », a déclaré le sergent du shérif. Greg Pinkins a déclaré à KPRC-TV, filiale de Houston NBC.

Pinkins a également déclaré que les enquêteurs interrogeraient les membres de la famille qui ont assisté à l’événement pour voir s’ils pouvaient donner un aperçu du motif, le cas échéant, d’Arsenio pour s’être prétendument tué, lui et sa femme.

« En ce moment, nous sommes en contact avec [Child Protective Services] et nous les laisserons déterminer à qui ils seront libérés, probablement des membres de leur famille. Nous continuerons à faire notre enquête ici et nous parlerons aux membres de la famille qui étaient probablement à la fête pour voir si nous pouvons avoir des informations.

