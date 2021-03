Arsenio Hall se souvient d’avoir rencontré Eddie Murphy pour la première fois et un flic de Beverly Hills était impliqué

Le cinéma nous a donné un certain nombre de duos de comédies emblématiques au fil des ans, que ce soit Stan Laurel et Oliver Hardy, Ricard Pryor et Gene Wilder ou Dwayne Johnson et Kevin Hart. Mais bien sûr, lorsque vous parlez de bons couples de comédie, vous devez inclure Eddie Murphy et Arsenio Hall dans la discussion. Les deux amis et co-stars se connaissent depuis des années et leur travail en Venant en Amérique seul était une grande vitrine de leur chimie. Pourtant, certains peuvent se demander comment cette amitié de plusieurs décennies a réellement commencé. Eh bien, Arsenio Hall a fait la lumière sur cela, et leur première rencontre implique en fait Flic de Beverly Hills.