Arsenio Ismael Rubio a tué Rejina Garcia Terriquez : les flics

La mère de la victime d’un meurtre-suicide du début du mois essaie maintenant de mettre des mots sur son chagrin inconnaissable.

Rejina Garcia Terriquez n’avait que 24 ans et était sur le point d’obtenir son diplôme universitaire lorsqu’elle a été abattue par son mari à Bakersfield, en Californie, selon les autorités. Arsène Ismaël Rubio, 29 ans, a tiré sur sa femme à l’intérieur de sa maison le 5 décembre avant de se retirer dans sa voiture où il s’est ensuite suicidé.

Selon l’affilié local d’ABC KERO, l’incident triste et macabre s’est produit dans l’après-midi du jour en question. Le bureau du coroner a initialement refusé de fournir des détails sur qui des deux est décédé par suicide et qui est décédé par homicide, mais le bureau du shérif du comté de Kern a récemment confirmé qui était l’auteur et qui était la victime dans l’affaire.

« Nous avons reçu des nouvelles par un voisin qui nous a appelés » Ana Terriquez a déclaré vendredi à l’affilié local de NBC KGET. « Elle a dit de se dépêcher chez Rejina parce que son mari lui avait tiré une balle. »

Le parent craintif s’est dépêché aussi vite qu’elle le pouvait. À son arrivée, la scène était couverte par des députés et des voitures de police.

« Quand je suis arrivée à la maison, je voulais juste savoir pour ma fille », a-t-elle déclaré.

À l’extérieur de la maison, la maman désemparée s’est vue remettre sa petite-fille de 3 ans Pénélope Terriquez.

L’enfant se souvient des détails sinistres du meurtre et les répète à l’occasion.

« Elle me dirait: ma mère avait du sang ici », a déclaré Terriquez à KGET en faisant signe vers son torse et sa tempe droite. « Elle avait du sang là-bas. Plus tard, elle a même dit à un cousin que sa mère était morte parce que son père lui avait tiré dessus.

La communauté travaille actuellement ensemble pour essayer de sauver certains aspects de la saison des vacances pour Penelope. Un GoFundMe lancé par la sœur de la femme décédée est actuellement bien en deçà de son objectif de dépenses funéraires.

Guadalupe Valenzuela a fait l’éloge de sa sœur sur cette page :

Malheureusement, son temps a été écourté. Elle avait tant d’efforts devant elle avec un avenir incroyable de succès. Elle a une petite fille précieuse qui l’aime et qui lui manque. Cela a changé sa vie et elle n’aura pas sa mère avec elle et cela nous brise le cœur. S’il vous plaît, aidez notre famille à traverser cette période difficile et elle pourrait voler dans le ciel. Je raconterai son histoire partout pour que les gens sachent qui elle était et ce qu’elle a fait pour nous. Je t’aime petite soeur.

« En ce moment, la famille, mon mari, moi-même, ma petite-fille, nous traversons des moments difficiles », a déclaré Ana Terriquez. « Je n’ai aucune idée de la façon dont nous supportons cette terrible douleur en ce moment. »

« Seul Dieu sait comment je suis encore debout », a-t-elle ajouté.

Le mobile de ce crime horrible s’est avéré insaisissable.

La famille de l’homme décédé a déclaré dans son propre GoFundMe pour les frais funéraires qu’il « avait tragiquement perdu sa bataille contre la dépression ». La page affirme qu’un centre de santé mentale a libéré Ismael Rubio en quelques heures – et contre les protestations de sa mère – « parce qu’ils ne pensaient pas qu’il était déprimé ou qu’il était un mal pour lui-même ou pour quelqu’un d’autre ».

