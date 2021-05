Art and Outbreak: La nouvelle exposition virtuelle de la Science Gallery de Bengaluru est une tentative de donner un sens à l’incertitude d’une pandémie

Montée en ligne, l’exposition rassemble des œuvres du monde entier pour donner un sens à la pandémie et à son influence sur la planète.

Ranjit Kandalgaonkar faisait des recherches sur les fiducies de santé publique opérant au 19ème siècle quand cela l’a conduit à des flambées et des épidémies comme la lèpre, le choléra, la grippe et la peste. L’artiste et chercheur basé à Mumbai dit qu’il s’est lentement «tourné» vers l’épidémie de peste de 1896 à Bombay pour comprendre comment les fiducies de santé publique gèrent les crises sanitaires. «L’épidémie de peste de 1896 a remodelé la carte du XXe siècle de la ville de Bombay», déclare Kandalgoankar, dont l’œuvre, Drawing the Bombay Plague, fait partie de la nouvelle exposition de la Science Gallery Bengaluru intitulée CONTAGION, qui a débuté le 30 avril et se déroulera Jusqu’au 30 juin. Mise en ligne, l’exposition rassemble des œuvres du monde entier pour donner un sens à la pandémie et à son influence sur la planète.

«C’est une expression artistique de la recherche historique sur la manière dont nous avons répondu à une pandémie dans le passé», déclare Jahnavi Phalkey, fondateur-directeur de la Science Gallery Bengaluru, à propos de Drawing the Bombay Plague. «L’artiste a identifié les différentes composantes de la réponse sociale et gouvernementale à une pandémie. Le gouvernement est une partie… il y a aussi des gens, des médecins, des autorités municipales, des gouvernements locaux », ajoute Phalkey, qui a co-organisé l’exposition avec Danielle Olsen, la productrice culturelle internationale de l’association londonienne de recherche en santé Wellcome Trust.

Un nouvel objectif

La peste de Bombay était une épidémie que les autorités coloniales britanniques voulaient arrêter de se propager en Europe. Alors ils ont réprimé la population locale, imposant des couvre-feux, filtrant les gens qui quittaient la ville, avec des équipes d’inspection intrusives entrant dans les maisons, pulvérisant des désinfectants et blanchissant les bâtiments à la chaux. «La réponse coloniale est mise en scène comme un théâtre. Il est fait pour choquer ses citoyens en leur demandant d’acquiescer », déclare Kandalgaonkar, qui utilise le dessin pour donner une voix à ces faits, chiffres et personnes sous-représentés. «Donc, dans un certain sens, on peut supposer que nous pouvons examiner la manière dont (certains) gouvernements à travers le monde se comportent pendant une crise de santé publique, nous pouvons être sûrs que cela rappelle en fait une ancienne version triée sur le volet. de la réponse de l’État colonial », explique l’artiste, qui considère son travail comme une documentation plutôt que comme un commentaire. «Je regarde le dessin, ou l’image créée elle-même, comme un enregistrement en cours; une forme d’encapsulation d’une autre réalité de l’épisode de peste. Par conséquent, j’imagine le dessin comme un enregistrement auquel on peut accéder pour voir la peste à travers une nouvelle lentille et, espérons-le, vu dans les années à venir (par les chercheurs suivants s’ils veulent des données non conventionnelles) comme une validation de certains des aspects moins connus. des années de peste », dit-il.

Sélectionnées lors d’un appel à candidatures il y a un an, les œuvres de l’exposition – y compris quelques projets commandés – offrent un espace indispensable pour donner un sens à un monde paralysé à travers l’interface de la science et de l’art. «Nous espérons que CONTAGION – avec sa merveilleuse gamme de voix et de perspectives – fournira à tous l’occasion de donner un sens significatif à ces temps incertains», déclare Olsen, co-commissaire de l’exposition.

Pour l’exposition, la Science Gallery Bengaluru a collaboré avec des organismes universitaires et de recherche internationaux de premier plan tels que l’institution nationale allemande de santé publique Robert Koch Institute, le Department of Biotechnology-Wellcome Trust India Alliance et l’Indian National Science Academy. Il y a 16 expositions en plus de 20 conférences publiques et tutoriels, 16 ateliers et masterclasses et cinq projections de films.

Approche stylisée

L’un des points forts de l’exposition est A Cluster of 17 Cases du groupe d’artistes britannique Blast Theory, une œuvre virtuelle interactive basée sur l’épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) en 2003. Avec l’aide d’épidémiologistes, Blast Theory est retourné en février. 21, 2003, pour ainsi dire, au Metropole Hotel à Hong Kong pour retracer l’origine du SRAS. «Dans Un groupe de 17 cas, nous explorons comment nous réagissons tous à l’incertitude et à l’inconnu», déclare Matt Adams, membre du groupe. «En une nuit, un médecin a propagé la maladie à 16 autres personnes. Il n’y a aucune preuve qu’aucun de ceux qui sont tombés malades ne s’est jamais rencontré. Aucun membre du personnel de l’hôtel n’a attrapé la maladie », ajoute-t-il.

«Une des raisons pour lesquelles nous sommes devenus fascinés par cette histoire est que, à bien des égards, elle est très banale. Il se déroule dans un hôtel ordinaire, qui serait familier à presque tout le monde. Les couloirs des hôtels sont un étrange mélange de privé et de public: en marchant vers votre chambre, vous ne verrez souvent personne. Il est parfois difficile de dire si l’hôtel est complet ou totalement vide. Et pourtant, c’est ici qu’un événement de grande diffusion a eu lieu. C’est le moment exact où le SRAS est passé du continent chinois à Hong Kong, puis à Singapour, au Vietnam, au Canada et dans le reste du monde », déclare Adams. En 2018, les membres de Blast Theory étaient des artistes en résidence au siège de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève pendant une période de trois mois, intégrés au Centre des opérations sanitaires stratégiques de l’OMS qui surveille les rapports entrants de maladies infectieuses. Ils étaient là dans le cadre du programme Contagious Cities de Wellcome Trust pour comprendre les compétences et les pratiques de ceux qui luttent contre les maladies infectieuses.

«Notre travail utilise une approche stylisée pour vous mettre dans ce couloir (de l’hôtel) et vous donne la chance d’entrer dans certaines des chambres. Vous suivez certaines des histoires de ceux qui ont été infectés et avez une idée du caractère aléatoire des maladies infectieuses », dit Adams. «Parce que le SRAS est un coronavirus comme Covid-19, il montre la voie alternative qu’une épidémie peut emprunter. Le SRAS a été rapidement maîtrisé et moins de 800 personnes sont mortes dans le monde. Covid-19 a suivi un chemin similaire, mais était impossible à contenir.

Parmi les autres œuvres, citons Contagion au XXIe siècle, une œuvre multimédia de texte, d’images et de simulation par le Musée de l’Institut Robert Koch de Berlin; le travail photographique intitulé Controlling the British Plague in India par l’anthropologue médical Christos Lynteris de l’Université de St Andrews, en Écosse; Quand le monde rit de l’artiste plasticienne parisienne Anaïs Tondeur; et l’œuvre vidéo Malware Museum de l’expert finlandais en sécurité informatique Mikko Hypponen. Contrôler la peste britannique en Inde concerne la peste qui a éclaté au Yunnan, en Chine, en 1855 et qui a balayé le monde jusqu’en 1955, causant la mort d’environ 12 millions de personnes.

Rire infectieux

Créé pour l’exposition Science Gallery Bengaluru, When the World Has a Laugh est une œuvre vidéo 2021 d’Anaïs Tondeur. «La naissance ou la renaissance du monde par le rire m’est apparue comme une image prometteuse pour les temps sombres dans lesquels nous vivons», dit Tondeur.

Au Japon, les esprits divins connus sous le nom de kamis, censés habiter la terre, les rochers, les rivières, les arbres ou les sources, sont généralement présentés comme des esprits rieurs, selon l’artiste. «Le Kojiki, une des premières chroniques japonaises de mythes, évoque même la façon dont un rire a sorti la terre de l’ombre», dit Tondeur. «J’ai également été influencée par les statuettes d’argile, trouvées dans la région de Veracruz au Mexique, où la population totonaque a élevé les temples d’El Tajin et sculpté des milliers de figurines rieuses, également dans un culte du soleil», ajoute-t-elle.

Tondeur, attiré par les possibilités ouvertes par le rire, a reçu plus de 75 rires d’Australie, d’Irlande, d’Espagne, du Portugal, de France, du Maroc et d’Inde (Bengaluru, Durgapur, Pune et Chennai). Projet participatif et évolutif, When the World Has a Laugh est composé en deux chapitres, un recueil de rires et une fiction spéculative faite de rires dont «les vibrations donnent forme à un monde miniature».

Faizal Khan est pigiste

